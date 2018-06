‘Hemos recuperado 9,8 billones de pesos’: Santiago Rojas

Santiago Rojas Arroyo, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), señaló que gracias a la gestión que adelanta la entidad a su cargo en el último año se han podido recuperar recursos del Estado por valor de 9,8 billones de pesos.

¿Qué tantos recursos ha logrado recuperar la Dian en su gestión?

La senda de alivio tributario que comenzó en la reforma del 2016 ya se está sintiendo y el próximo año se reflejará en otros 4 billones de pesos. Esto fija una responsabilidad muy alta en la Dian en materia de gestión, en la lucha contra la evasión, el contrabando y el cobro. En 2017, en materia de gestión, la Dian tuvo un resultado de 9,8 billones.



¿Y este año el resultado será superior o igual?

Hay que tener en cuenta un componente que terminó este año que es la normalización, la cual generó recursos para el Estado de alrededor 2,5 billones de pesos. El año pasado fue más o menos 1,5 billones. Eso que se hizo no se repite este año ni en los subsiguientes porque fue producto de la normalización tributaria. Estamos viendo y el acuerdo con el Confis es que este año la gestión debe bordear los 5,7 billones de pesos.

A qué atribuyen que quienes retienen impuestos, no los trasladen a la Dian...

Ellos argumentan que usan los recursos para financiarse: pagan nómina, invierten, ensanchan su planta, entre otras actividades. Hay un comportamiento, sobre todo en el pequeño y mediano empresario, que ve que esos recursos le sirven y no dimensiona que es un delito penal que le puede traer grandes problemas. Le resulta más fácil y ‘barato’ financiarse con el impuesto que tramitar un crédito, lo cual es falso.



¿En la gestión de embargos que adelantan entran todo tipo de bienes?

Procuramos no incluir en los embargos vehículos porque a veces sale más costoso hacerse cargo de estos por el pago de bodegaje. El gran cambio es que en cada cosa que se embarga miramos con antelación y detenimiento la relación costo beneficio para la entidad.



¿Hasta qué monto puede embargar la Dian a un evasor?

Hasta 2,5 veces su deuda. Si la persona debe 100 millones la Dian le puede embargar un máximo de 250 millones de pesos. Cuando hay exceso de embargo o el contribuyente considera que le embargaron más puede de lo que reclamar, garantizamos el debido proceso con una característica particular y es que en el cobro de la Dian usted no necesita acudir a la vía jurisdiccional.



