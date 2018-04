Déficit comercial de EE. UU. alcanza el nivel más alto en casi 10 años

La balanza comercial de Estados Unidos se sigue deteriorando. El déficit en los intercambios de bienes y servicios ascendió a 57.600 millones de dólares en febrero y se coloca en el nivel más alto en casi una década.

La tendencia al alza va en sentido completamente opuesto a la promesa del presidente Donald Trump, que está en proceso de desplegar todo su arsenal proteccionista.



Se trata del mayor desequilibro desde octubre de 2008, cuando tomaba cuerpo la crisis financiera, y está un 1,6 por ciento por encima del registrado en enero. Hace justo un año, cuando Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos, el déficit comercial con el resto del planeta rondaba los 45.900 millones. Eso representa un incremento del 24 por ciento. Si se excluye el petróleo, es el más alto en los registros.

El deterioro de la balanza con China, especialmente sensible en este momento, asciende a los 34.700 millones. Es de lejos el mayor déficit y duplica los 15.300 millones, cuando los países de la Unión Europea se combinan, según lo revelan los datos publicados por el Departamento de Comercio. Este desequilibrio llevó a Estados Unidos a identificar 1.300 productos a los cuales aplicará un arancel del 25 por ciento.



El otro punto de atención es la brecha con México, a pocos días de celebrarse una nueva ronda de negociaciones para la revisión del acuerdo de libre cambio. El déficit con el socio del Nafta fue de 6.600 millones. Es el tercero más alto, luego de verse superado por los 6.700 millones de Alemania. Está, sin embargo, por encima de los 6.000 millones de Japón. Con Canadá, no llega a los 380 millones.



Aunque el dato le da más argumentos a Donald Trump para justificar su mano dura en la política comercial, los inversionistas en Wall Street parecen tomarse las cosas con más calma. En cualquier caso, reina el desconcierto porque en el parque no tienen muy claro si el presidente quiere enzarzarse o no en una guerra comercial con China. Eso provocará que siga reinando la volatilidad.



A la espera de que se concreten las medidas proteccionistas de Estados Unidos, y la respuesta de China, el deterioro del déficit comercial tendrá un efecto inmediato en el crecimiento del primer trimestre.



Se espera que la expansión de la actividad económica se modere en los próximos meses hasta ubicarse por debajo del 2 por ciento. El cuarto trimestre de 2017 creció a un ritmo sólido del 2,9 por ciento.



