Crear la cultura digital, un gran reto para los gimnasios

Innovar dentro de un mercado que está en constante evolución para lograr satisfacer las necesidades de quienes están interesados en empezar o continuar una vida activa y saludable, es un reto constante. Hoy en día, usar planes de entrenamiento través de las plataformas digitales, se ha vuelto una estrategia indispensable.

Existen gimnasios que manejan la compra digital con una experiencia 100 por ciento interactiva por medio de su página web; los productos y servicios disponibles para obtener, están alojados de una forma más práctica y fácil para el usuario. En este sentido, propuestas como Fit For All han tomado la dinámica de educar hacia una cultura digital a todos sus clientes.

FIT FOR ALL, Zona de clases grupales Foto: Fit For All

¿Qué hace diferente a esta cadena de gimnasios? Fit For All nació de la necesidad de un mercado con poca oferta y precios altos, esa propuesta catalogada como ´Premium Low Cost´, es la primera en Colombia en presentar una alternativa de calidad, con tecnología de punta y equipos e instalaciones premium a un precio justo. Fit For All, ha marcado desde sus inicios factores diferenciales ante los demás, enfocándose en satisfacer y deleitar a sus afiliados, “esta es nuestra prioridad, hay muchas cadenas nuevas que ofrecen los mismos servicios a un precio competitivo, por eso nos esforzamos en hacer que nuestros afiliados quieran volver al día siguiente, entregando una experiencia única y divertida en un ambiente libre de egos e intimidaciones”, asegura Layla Fayad,



Además de esto, el gimnasio ha desarrollado una aplicación móvil sin costo para todos sus clientes, en donde además de poder administrar la afiliación y contar con un plan diseñado especialmente a su medida, pueden hacerle seguimiento a los objetivos planteados, encontrar ejercicios y armar su programa de entrenamiento.

“Aquí nuestros afiliados encuentran todas las tendencias del mundo fitness en un solo lugar, con tecnología de punta, infraestructura y equipos premium.”, comenta Fayad. FACEBOOK

TWITTER

Para los próximos dos años, Fit For All planea seguir expandiéndose en Bogotá y luego en las ciudades principales del país, para al cabo de unos cinco años de operación esperan tener 20 puntos inaugurados e instalados. Por ahora, las próximas sedes que empezarán a funcionar en julio en la ciudad de Bogotá serán Cedritos y Floresta. La sede Floresta estará ubicada en el Centro de Diseño Floresta y contará con 1.486 metros cuadrados. La sede Cedritos estará ubicada en la ak 19 # 134 – 62 y contará con 1.500 metros cuadrados. Estas manejarán una mensualidad de $92.640.

FIT FOR ALL, Zona Indoor Cycling Foto: Fit For All

Estas sedes actualmente ofrecen una promoción única de preventa: la membresía, que es del mismo valor de la mensualidad, es totalmente gratis, además, recibirá un kit de entrenamiento que estará disponible hasta agotar existencias. La promoción es válida únicamente para quienes se afilien antes de la apertura.

¿Dónde puede encontrar los stands de preventa de las nuevas sedes Cedritos y Floresta?

SEDE FLORESTA: En el Centro de Diseño Floresta ubicado en la Carrera 67ª #95-63 y en el Éxito Calle 80 ubicado en la Carrera 59ª #79-30. Lunes a Viernes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Sábados, domingos y festivos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m



SEDE CEDRITOS: En la AK 19 # 134 -62.

Lunes a Sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Domingos y festivos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.