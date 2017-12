Bogotanos pagan sobrecostos de hasta 104 % en alumbrado público: DNP

Sobrecostos en la prestación del servicio público de Bogotá de hasta el 104 por ciento, el doble de la tarifa que se paga en el mercado regulado, fue el hallazgo realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), luego de realizar una evaluación de la política pública en la prestación de este servicio .

“Por ejemplo, Bogotá está pagando más del doble de la tarifa del mercado regulado, al registrar un sobrecosto de 104 por ciento. Otras alcaldías que pagan con sobrecosto son Cáceres (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Zona Bananera (Magdalena)”, dice el informe del DNP.



Según Luis Fernando Mejía, director general del DNP, una de las causas que se asocian a los sobrecostos, según lo señala la evaluación, es la mala negociación que de las alcaldías a la hora de contratar el suministro de energía destinada al alumbrado público.



“Se debe establecer una regulación para no permitir abusos con las tarifas de la energía para alumbrado púbico, pero mientras eso pasa, los municipios que tienen sobrecostos deben renegociar los contratos y disminuir esos costos, porque esto afecta la eficiencia del gasto público”, indicó Mejía.



En este sentido el DNP propuso que la Superintendencia de Servicios Públicos asuma la vigilancia y control de la calidad en la prestación. Así mismo sugirió que se pida a la Contraloría General de la Nación una auditoria excepcional para la prestación del servicio de alumbrado público.



Este tipo de problemas se suma a otros como la falta de interventoría y control, la mala calidad del servicio y la ausencia de un plan de manejo adecuado de residuos, otros de los hallazgos derivados de la evaluación hecha a nivel nacional.



La información recolectada en 703 municipios mostró evidenció graves desórdenes que afectan, no solo afectan las finanzas de los municipios y distritos, sino también el bienestar de la ciudadanía que no recibe un buen servicio.



Según el DNP, el 85 por ciento de los municipios consultados confirmaron que no cuentan con un interventor para hacerle seguimiento a la prestación del servicio de alumbrado, lo cual implica falta de control en la prestación del mismo.



En materia de costos, se evidenció que en promedio el gasto de administración, operación y mantenimiento por luminaria es de 218.633 pesos.



Tomando este punto como referencia, se ve que la región de los Llanos registra el menor promedio, con 78.389 pesos por luminaria, mientras la región Caribe la que registra el mayor promedio, con 384.942 pesos por luminaria.



Pero se identificaron casos extremos. Por ejemplo, en un municipio del país los gastos por administración, operación y mantenimiento por luminaria suman 5.559 pesos. En otrototal asciende a 1.511.067 pesos.



Otro hallazgo indica que el 55,1% de municipios encuestados no cuentan con un plan de manejo ambiental para la disposición de los residuos de alumbrado público.



