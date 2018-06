Colombia, más unida que nunca.

28 de junio 2018 , 09:57 a.m.

Al país lo convocó hoy una gran causa, la mejor, la más esperada, la que lo hace soñar: El fútbol. Un espectáculo que adherido a su Selección, siempre logra la mezcla perfecta, como en la mejor receta típica: colombianos unidos en torno a su origen, a la fe ciega de que todo es posible, a la certeza de que hoy es el mejor día.



A este sentimiento se unió ÁGUILA, la marca cervecera más querida por los colombianos que decidió cambiar el cintillo de su bebida tradicional por el de Colombia. Ceder su activo más valioso, su marca, por el nombre de este país que sueña con un futuro mejor, no es solo una muestra de amor verdadero por el territorio y su gente, sino el principio de la que será la campaña más recordada en la región, la cual busca la unidad, la paz y la unión de la Nación en torno al amarillo de nuestra Selección.



#MásUnidosQueNunca, no es solo un símbolo, es un movimiento que ÁGUILA creó, que involucra a propios y extraños y que reescribe la historia del país, con esa colombianidad que nos engrandece, que brota por los poros, destruye las diferencias y proyecta.



Para llevar este mensaje de unión, pasión, orgullo y optimismo a Rusia y al mundo, donde se hinchan los corazones de los colombianos y crece la “ola amarilla” en medio del Mundial, ÁGUILA concentró a su propia Selección, integrada por 10 personajes de la vida nacional, quienes echando mano de su talento e influencia han llegado a sus audiencias inspirándoles para destapar su mejor versión.



Un sorbo de la sabrosura Colombia es ahora una verdadera e intensa fiesta deportiva, colorida, audaz, provocadora, que refuerza el mensaje de unidad y revela un color capaz de borrar las diferencias, que amalgama un pueblo en torno a un mismo objetivo, que brilla en los estadios rusos y en 50 millones de corazones.

Un país cervecero

En el ranking de las marcas colombianas más valiosas, en la categoría de productos, con una valoración de US$3.924 millones, ÁGUILA encabezó el listado durante el 2017. Así mismo, en la reciente edición del reporte de Brandz Top 50 Latin American Brands 2018 también se confirma el éxito nacional de la marca, al tiempo que evalúa el valor del país, atendiendo aspectos que definen su fortaleza nacional, como la calidad de vida, el emprendimiento, la apertura para los negocios o la cultura.

ÁGUILA ahora es Colombia

El fútbol, y la pasión que produce, han dejado de lado la polarización del país y quebrado todos los prejuicios y las diferencias. Hoy, la ilusión es construir y por eso la marca ÁGUILA cedió su activo más valioso, su logo, su legado, para darle paso al nombre que nos une a todos: COLOMBIA. De esta forma reafirma su amor por los colombianos, esos con los que ha celebrado todos estos años, hasta llevar un país unido a la Copa Mundo, de la mano de su Selección.



“Hoy somos una nación muy diferente a la de hace un par de semanas; hoy, es más lo que nos une que lo que nos separa. La fe está intacta, las metas claras: unirnos como colombianos y destapar nuestra mejor versión ante el mundo”, dice Thor Borrensen, director de mercadeo de Bavaria.

Colombia destapa su mejor versión

La selección ÁGUILA, un grupo de 10 embajadores del país ante el mundo, está en Rusia mostrando la sabrosura de nuestra gente, apoyando a la Selección e invitando a todos a estar #MásUnidosQueNunca.



Paulina Vega Diepa

(Ex Miss Universo).

“Saltemos, cantemos y gritemos que nuestra Selección va con toda. La recocha viene después de la victoria de La Selección Colombia”.

@paulinavegadiep



El Mindo

(Influencer Digital)

“Mi pipol, quiero compartirles buenas acciones, somos alegres, auténticos y acá en Rusia es el momento pa’ mostrar lo mejor que tenemos. Hagamos viral nuestra buena vibra para que el mundo vea lo que en realidad somos”.

@ElMindoo



Laura Tobón

(Presentadora y modelo)

“Los colombianos nos destacamos por nuestra nobleza, sencillez, buen corazón, alegría, cariño. Mi Colombia, vamos con toda”.

@Lauratobonyepes



Tostao

(Chocquibtown)

“Donde juega Colombia siempre está su gente, esto es lo bueno de mi país. Estos rusos tienen más sabor que un verraco…sí…sí Colombia”.



Goyo

(Chocquibtown)

No se rinde el que nació en donde por todo hay que luchar. Vamos Colombia! El mundial toda una experiencia y la fiesta ni se diga!!!! Dale, dale que esto es tuyo desde Rusia mucho amor para ustedes.

@goyocqt



Nicole Regnier

(Capitana Selección Femenina de Fútbol)

No necesitamos hablar el mismo idioma para entendernos, el fútbol es el idioma universal!!! Gracias fútbol, sos lo más lindo que hay!.

@NicoleRegnier11



Lincoln Palomeque

(Actor)

Vivir esto, esa alegría de gritar cada gol con el alma, gracias Dios!!! Gracias Selección!! Siempre FE!! Pase lo que pase, siempre FE y apoyando.

@lincpal



Diego Cadavid

(Actor y Músico).

“Estamos melos, vamos, vamos que podemos”@cadaviddiego