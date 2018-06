A tres por ciento llegará ritmo económico, pero no basta: Moody’s

Colombia conservará su actual nota de Baa2 con perspectiva negativa, otorgada por la calificadora Moody’s, hasta tanto no se analice el planteamiento económico de la nueva administración, las reformas que proponga, su implementación y el apoyo político que estas reciban.

Así lo hizo saber Mauro Leos, director General Asociado de Moody's Investors Service, tras destacar que ese análisis les demanda un periodo de entre 12 y 18 meses, razón por la cual no tomarán una decisión en ese sentido sino hasta el próximo año.



Al término de la ‘Primera Conferencia Anual 2018, Colombia después de las elecciones’, realizada ayer en Bogotá, el analista dijo que habrá que ver los ajustes que el candidato ganador haga de su propuesta 'más de cara a la realidad', la reacción de los mercados e incluso la percepción de los inversionistas frente esos mismos planteamientos.



No obstante, en la calificadora consideran que, sin lugar a dudas, quien llegue a ocupar la Casa de Nariño tendrá que hacer ajustes importantes que contribuyan a seguir ordenando las cuentas fiscales y a mejorar el crecimiento de la economía el cual consideran que no será suficiente teniendo en cuenta que el país seguirá expuesto a fuertes choques externos en el futuro.



Leos señaló que Colombia experimentará un modesto crecimiento hacia adelante hasta alcanzar un tres por ciento, el cual no está garantizado y es inferior al promedio de los últimos años previos a la caída.

“Si bien esa es una mejora frente a lo que se ha visto en los últimos años, esos números no son suficientes para que se arreglen o corrijan las cuentas fiscales, por lo que serían necesario ajustes o adecuaciones en materia fiscal”, explicó el analista.



Otra de las preocupaciones de la agencia es el hecho de que el país continuará

expuesto a los choques externos, aunque no saben en qué momento estos se puedan presentar. Esto podría conllevar a que el crecimiento de la economía colombiana pueda resentirse otra vez, más si se tiene en cuenta la llegada de la nueva administración, lo que hace que haya una reacción de los mercados y los inversionistas mientras asimilan los cambios que se comienzan a dar en la economía.



Leos también llamó la atención sobre el papel actual de los sectores de infraestructura y energía (petróleo), los cuales le están restando al crecimiento de la economía en lugar de sumarle, por lo que estos requerirán de un nuevo impulso.



Mencionó el interés de ambos candidatos en ese propósito, en especial en lo que tiene que ver con el desarrollo de los grandes proyectos.



Independiente de quién gane las elecciones, es probable que la administración entrante continúe apoyando la inversión en el programa de infraestructura de las 4G. Según Nymia Almeida, vicepresidente senior de Moody’s, “si bien Colombia tiene un entorno comercial favorable y una abundancia de recursos, los altos costos y la falta de regulaciones claras limitarán la inversión en petróleo y gas”.



“Nosotros plateamos es que, dada la inercia que ha habido, al crecimiento modesto de la economía, al gasto público, donde no se ha hecho lo suficiente y las reformas que se plantean, como la pensional, se deben abordar para asegurar que en la parte de ingresos haya mejores condiciones y así evitar complicaciones futuras, esos son los temas frente a los cuales la próxima administración debe actuar”, puntualizó Mauro Leos.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS