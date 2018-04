'No hay plata', le dijo el Gobierno al Comité de Cafeteros

“El Gobierno no tiene plata”. Esta fue la gélida respuesta que recibieron los cafeteros en la mañana de este miércoles, por cuenta del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, durante la reunión del Comité Nacional del gremio, en la sede de la Federación, en Bogotá.

Así las cosas, cada día que pasa se agrava más la situación del sector, pues los fundamentales del precio de la carga de 125 kilos (dos bultos) siguen con su tendencia a la baja: el precio del dólar y la cotización del gano en la Bolsa de Nueva York.



La reunión de este miércoles casi que quedó ‘en tablas’, pues el Gobierno se comprometió a estudiar algunas propuestas presentadas por el gremio, pero sin decisión alguna.



Otra propuesta que acogió el Gobierno, y de la que se espera una decisión a favor de las finanzas del Fondo Nacional del Café (cuenta parafiscal), es que la carga pensional que pagan hoy los cafeteros a los pensionados de la desaparecida Flota Mercante Grancolombiana, que cuesta algo más de 52.000 millones de pesos (lo que costó el año pasado), puede pasar a manos de la Tesorería General de la Nación.



Ahora, el tema no es sencillo y no hay compromisos de parte del Gobierno, porque detrás de esto hay un pleito legal de hace más de una década, con fallos de primera y segunda instancia que esas obligaciones las cumpla el Fondo Nacional del Café.



Solo queda un recurso de casación en espera de revertir los fallos y que la liquidación de la misma Flota Mercante asuma esas obligaciones.



Se calcula que no menos de 800 personas hoy cobran pensión de la extinta Flota.

En las cuentas de los cafeteros se tiene que con esos dineros ($52.000 millones) podrían renovarse no menos de 17.000 hectáreas de café.



Frente a las múltiples propuestas de ayuda que presentó la Federación, se discutió –por ejemplo– la de entrega de ayudas en efectivo, adicionales a las ya vigentes, por cada arbusto de café, renovado por resiembra o por soca, así como una merma en el precio de compra de los fertilizantes.



Ante la estrechez de las finanzas públicas el Ministro de Hacienda llevaría algunas de las propuestas a consideración del Banco de la República, cuya Junta Directiva se reunirá el último viernes de este mes; se esperan decisiones para esos días.



Otro que reclamaron los cafeteros fue el de las vigencias futuras, un plan anunciado en el pasado Congreso Cafetero que compromete $27.000 millones de pesos anuales, de recursos de la Nación, para los cafeteros con el fin de financiar el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para la siembras nuevas de café y por una línea especial de crédito, para financiar las labores de cambio por soca.



Por último, vale la pena señalar que la producción cafetera del pasado mes de marzo se situó en 1,03 millones de sacos de 60 kilos, dos por ciento más que el mismo mes del 2017; desde hace 13 años no se reportaba un volumen similar para un mes de marzo.



En lo corrido del año cafetero (octubre de 2017 a marzo 2018) la producción superó los 7,3 millones de sacos, 8 por ciento menos en comparación con los casi 8 millones de sacos producidos en igual periodo anterior.

