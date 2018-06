Aplique al subsidio de vivienda de las cajas de compensación

18 de junio 2018 , 12:00 a.m.

Con los años, el sueño de adquirir casa propia se ha hecho más cercano para miles de colombianos que han encontrado en los subsidios de vivienda la mejor oportunidad para alcanzarlo.



Es así, que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, ha definido al Subsidio Familiar de Vivienda como “un aporte estatal en dinero o en especie que se otorga por una sola vez al beneficiario y que no debe ser restituido, con el fin de que las personas afiliadas a cajas de compensación familiar puedan acceder a la compra de vivienda nueva, construcción de la misma o mejoramiento del hogar”.

A este beneficio pueden tener acceso los hogares cuyos ingresos no superen los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes (hasta 3.124.968 pesos).



Tal como le sucedió a Dominga Beatriz Cabezas, una señora que está vinculada a una empresa de aseo y que se dedica a barrer las calles de Bogotá. A ella, en su lugar de trabajo le indicaron que tenía derecho a ese subsidio y por eso se acercó a su caja de compensación para conocer los beneficios que traía este auxilio.



“Mi proceso se demoró alrededor de unos cuatro meses y esto ha sido para mí y mi familia una bendición. A mí me otorgaron 20.600.000 pesos para un apto y con esos recursos, más el ahorro que yo tenía y el pre aprobado del banco, pude obtener mi vivienda”, relató la propietaria.



Para Jaime Alejandro Espinosa, coordinador de Subsidios de Compensar, es importante acompañar a los afiliados en el saneamiento de sus finanzas con programas de bienestar financiero e iniciar un ahorro, como lo hacen en esa entidad, a través de la Cooperativa Unimos, según sus posibilidades.



Añade que también resulta fundamental brindarles asesoría para solicitar el crédito hipotecario, ya sea con ellos mismos o con alguna de las entidades financieras con las que tienen convenio. Aparte, obtienen descuentos en los proyectos de vivienda de interés social propios de Compensar (tiene cinco) o en los proyectos de constructoras en convenio (15 en la actualidad).



En el caso de esta caja de compensación, en el 2017 se otorgaron 13.493 subsidios, por un valor cercano a los 250.400 millones de pesos, mientras que a 31 de mayo del 2018 ya van entregados 7.611 (por más de 156.600 millones de pesos) y esperan cerrar el año con la adjudicación a 15.600 familias, por un valor total aproximado de 312.682.825.884 de pesos.



Por esa razón, el funcionario destaca que los afiliados a Compensar pueden solicitar su subsidio de vivienda sin cita previa en los Puntos de atención Integral de Vivienda, donde reciben la respuesta en un lapso de 24 a 48 horas hábiles.



Si una familia está interesada en aplicar a este subsidio, además del requisito referente a los ingresos mensuales anteriormente señalados, también deben tener en cuenta ser afiliados a la caja de compensación, no haber recibido ningún subsidio, y comprar casa o apartamento en un proyecto de vivienda de interés social.



