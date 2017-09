Amazon escucha más de cerca los pasos de Alibaba

Lo rechazaron en Harvard y le negaron un trabajo en la cadena de comida rápida KFC. De ahí pasó a crear el mayor evento en el negocio del comercio minorista en todo el mundo, el Día del Soltero, y protagonizar la mayor oferta bursátil en la historia de Wall Street.

Es la vida resumida de Jack Ma. La compañía que fundó, Alibaba, está a muy poco de arrebatar el cetro a Amazon como la mayor empresa de comercio electrónico cotizada.



La carrera que libran por llegar al medio billón de dólares de capitalización empezó a calentarse a comienzos del verano, coincidiendo con la conferencia anual con los inversores. Alibaba presentó un incremento superior al 45 % en los ingresos anuales.

La percepción en el parqué dio un giro de 180 grados, pese a que sigue siendo el valor preferido de los inversores bajistas (short sellers), que lo ven como una manera de apostar contra China. La valoración de Alibaba se apreció un 37 % desde el 8 de junio pasado y este viernes su capitalización rondaba los 438.600 millones de dólares.



El incremento acumulado en los últimos 12 meses es del 80 % y duplica el valor si se toma como referencia el mínimo que marcó a final de diciembre. En el caso de Amazon, pierde casi un 3 % desde comienzos del verano y su apreciación queda en el 30 % en el año.

La capitalización de la compañía que dirige Jeff Bezos es en este momento de 471.100 millones de dólares. Es decir, tiene aún ventaja, pero Alibaba le come terreno. Pasó de representar en tres meses un 65 % del tamaño de Amazon a acercarse a un 95 %.



Grandes inversores como David Tepper y Dan Loeb se hicieron con más acciones, mientras que los inversores que jugaron en contra perdieron 10.000 millones.



Comparar sus dos negocios es como analizar la economía de China y la de Estados Unidos, porque ambas están muy asociadas a las regiones en las que operan. Pero la convergencia en la valoración bursátil se explica por varios motivos.



La base de usuarios de Alibaba es mayor que la de Amazon. Su margen de beneficio es más alto. Además, tiene una posición muy fuerte para crecer en Asia y en la China rural.

El valor más odiado

Pese al buen año que lleva, Alibaba despista al inversor. El precio objetivo de los analistas que la siguen es de 197 dólares la acción, un 15 % más alto que al cierre del viernes. Eso la convierte a la vez en el valor más odiado del parqué, con 22.900 millones de dólares jugando en contra, según S3 Partners. Los títulos de Amazon se cambian un 17 % por debajo del objetivo, establecido en 1.150 dólares. Amazon y Alibaba tienen muchas similitudes. Las dos permiten que el consumidor pueda comprar productos sin tener que moverse de casa.



Las dos están metidas en el negocio de gestión de datos, tienen divisiones de entretenimiento y están entrando de lleno en el negocio de la distribución de productos frescos. Pero operan diferente. Mientras Bezos invierte en hacer crecer su infraestructura logística, Ma no necesita gastar tanto dinero.



A diferencia de Amazon, Alibaba no es dueña del producto que vende en su plataforma y tampoco tiene que operar grandes centros de distribución. Como dice Ma, solo ayudan a otros a hacer comercio electrónico. La filial Taobao permite al consumidor comprar directamente a pequeñas empresas, mientras que su portal Tmall conecta al cliente con las grandes marcas.



Las dos compañías avanzan hacia un modelo híbrido en el que las tiendas físicas pueden empezar a aportarle valor. Así se entiende, por ejemplo, la compra de Whole Foods. Y se podría decir que el enigmático Jack Ma sigue algunos de los pasos de Jeff Bezos. El empresario chino compró recientemente el diario South China Morning Post, el estadounidense es dueño del The Washington Post.



No será la primera vez que Alibaba se ponga por delante de Amazon. El conglomerado chino tenía una capitalización de 230.000 millones en el momento del estreno bursátil hace tres años. La compañía de Seattle valía entonces 150.000 millones. Aunque sean los actores dominantes, tienen que hacer frente a la competencia de importantes rivales en sus respectivas regiones, como JD.com y Walmart.





SANDRO POZZI

Ediciones EL PAÍS, SL 2017