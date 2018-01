El próximo primero de febrero habrá día sin carro y sin moto en Bogotá

25 de enero 2018 , 07:36 a.m.

La Alcaldía de Bogotá espera que el próximo jueves 1° de febrero, que será día sin carro y sin moto, más de 8.000 personas se sumen a usar otros medios de transporte, como la bibicleta, o que caminen si sus sitios de estudio y trabajo se los permiten.

El Secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, explicó que, desde 2001, esta jornada se lleva a cabo el primer jueves de febrero.



En total, son 600 kilómetros entre ciclovías y ciclorrutas los que podrán utilizar quienes decidan usar este medio de transporte.



El horario en el que no deben moverse carros ni motos es entre las 5:00 a.m. y las 7:30 p.m.

"El #DíaSinCarro2018 es un ejemplo mundial porque en Bogotá se presentan 2 millones de viajes en bicicleta que impactan positivamente en el medio ambiente de @Bogota" @Bocarejo_JP.



Más información en https://t.co/r9ex2Vm1XG pic.twitter.com/PnDHDDfklN — Mi Espacio es Bogotá (@DadepBogota) 25 de enero de 2018

Dos retos

Para promover la jornada, el Distrito está invitando a las organizaciones y universidades a dos retos para que estas convoquen a sus colaboradores y estudiantes "para que se desplacen en bicicleta y en caravanas de peatones, a sus lugares de trabajo y estudio", explica la convocatoria.



El reto consiste en sumar la mayor cantidad de viajes activos entre las 6:00 a.m. y las 10:30 a.m. Estos dan puntos de acuerdo con el tipo de movilidad: un ciclista suma un punto y un peatón suma un punto y medio, pero deben hacer parte de las caravanas (grupos de más de 10 personas con puntos de encuentro a mínimo 1 kilómetro del sitio y con un distintivo en su indumentaria).



En el caso particular de las organizaciones, estas se dividen en dos categorías: las medianas, con entre 60 y 599 "colaboradores", y las grandes, con más de 600 "colaboradores".



Toda la información para inscribirse está disponible en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad, aquí.



