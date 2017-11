Thunder con la mente puesta en el título de la NBA

En silencio y planificando poder dar un salto de calidad estuvo trabajando Thunder de Oklahoma para esta temporada de la NBA. En sus filas tenía combatiendo solo a un guerrero de mil batallas como el base Russel Westbrook. Sin embargo, pese a su enorme calidad, su desolación en el campo de juego era aterradora. Por esta razón, este nuevo inicio se reforzó de forma abismal y armó una plantilla envidiable. Tiene un equipo de los sueños.

Billy Donovan, el artífice de que Thunder hoy tuviera una constelación de estrellas en su plantilla, tiene junto a Westbrook en esta temporada a los aleros Paul George y Carmelo Anthony, dos peones que aportaron con y sin la pelota. EL TIEMPO participó del evento Sirius XM NBA Radio, en el cual el estratega mostró toda su confianza en que este año la lucha por la corona será más interesante y emotiva.

Se ha estado metiendo en las finales de conferencia, pero no ha logrado hilvanar un título ni pelear de frente… ¿qué hace un entrenador para analizar la temporada y qué tipo de reflexión se plantea?

Obviamente estás descomprimiendo y tratando de alejarte emocionalmente de una larga temporada, mirando lo que pasó con tu equipo, y tratas de encontrar formas de mejorar. Como entrenador hay cosas que podemos hacer diferente, cosas que podemos hacer mejor, cambios o ajustes que queremos hacer para el año siguiente. Viajé para ver jugadores. Ahí se produjo el negocio con Paul George. Las cosas salieron bien para nosotros. Puedes ver cómo salen cosas que no estaban planeadas.



Precisamente, ficharon a Paul George, un jugador que capacidades descomunales…

Paul tiene mucha experiencia en su haber y descubrir cosas que él siente como el gusto por jugar con la pelota es bueno. Lo que es interesante con Paul es que es muy bueno ofensivamente. Él efectúa el juego de muchas maneras diferentes, es un gran jugador también sin la pelota. Sabe correr la cancha. Puede generar y crear disparos con su habilidad para moverse. Creo que con su tamaño puede jugar en pick and roll ((bloqueo y continuación), tiene buena visión, puede ver en la parte superior de la defensa y, obviamente, también puede jugar en situaciones de aislamiento.

Y también cuentan ahora con un guerrero de mil batallas como Carmelo Anthony…

Carmelo ha sido grandioso. Aquí hay un tipo que está comenzando su decimoquinto año. Es alguien 10 estrellas, un profesional consumado. Solo su presencia dentro de nuestro equipo, su presencia en el vestuario alrededor de nuestros jugadores más jóvenes es simplemente notable. Él lo ha visto todo. Con él en el puesto de alero, con su nivel de habilidad, sentimos que podemos utilizarlo de muchas maneras diferentes. Carmelo es un jugador sin posición en ataque. Anota de espaldas, anota hacia arriba, puede anotar en los codos, puede anotar en el drible, puede puntuar en el pick and roll. Solo hay que ponerlo que él resolverá las cosas.



¿Cómo es trabajar con un talentoso como Westbrook?

Agradecido sería probablemente la palabra que tengo como entrenador, porque creo que una de las cosas más difíciles y desafiantes como entrenador es cuando estás tratando de hacer que tus mejores jugadores actúen con energía e intensidad, y eso logré con él. Westbrook está listo para jugar todas las noches. Tiene un nivel de intensidad increíble durante 48 minutos.



¿Cuál ha sido su evolución como entrenador, pasando de DT universitario a cumplir tres años en la NBA?

Una de las cosas que intenté hacer desde el primer día fue entrar con un gran sentido de humildad porque creo que eso es realmente importante. Teniendo a Kevin Durant, Westbrook, Serge Ibaka y Nick Collison en el equipo sentí como entrenador que sus experiencias podrían ayudarme. Entendí que hay mucha gente en esta liga que tiene una enorme cantidad de experiencia y quiero utilizarla a mi favor. Tienes que encontrar formas en que puedas ayudar y aportar un valor. La NBA es más rápida, es diferente una vez que lo revisas continuamente. Comienzas a sentirte cada vez más cómodo. Después de pasar mi primer año en la NBA solo intenté mejorar con lo vivido.





Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4