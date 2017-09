Venus desafía a las veinteañeras en semis del Abierto de EE. UU.

A sus 37 años, Venus Williams, la abuela del Abierto de Estados Unidos, desafía a un grupo de compatriotas veinteañeras en busca de un lugar en la final del último Gran Slam del año, torneo que ha ganado en dos ocasiones.



Venus se aproxima a su octavo título de Gran Slam y la tercera corona del US Open en las semifinales femeninas del jueves, enfrentando a su compatriota Sloane Stephens, 13 años más joven y sorpresiva semifinalista tras dejar en el camino a tres favoritas previas.

La otra semifinal la juegan la rubia CoCo Vandeweghe (N.20) y la morena Madison Keys (N.15). Las semifinales femeninas se jugarán este jueves por la noche en las canchas duras de Flushing Meadows.



Será la primera vez desde 1981 que todas las semifinalistas son estadounidenses. Y también la primera vez en 15 años que una final del US Open es completamente americana. La última ocasión en que dos jugadoras locales disputaron la corona en Flushing Meadows fue en 2002, cuando venus perdió con su hermana menor Serena en dos sets.

Una Venus renacida

Si la famosa estatua de Venus es la representación del amor y la belleza, aún sin brazos, la Venus nacida en California es un símbolo a la perseverancia y el coraje, por su voluntad para sobreponerse a las dificultades de su salud, y mantenerse por más de dos décadas en la élite del tenis mundial.



A los 31 años fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune llamada Síndrome de Sjogren, padecimiento que daña el nivel de energía, causa fatiga y dolor en las articulaciones. Desde entonces compite medicada, y siguiendo una dieta rigurosa. Este año ha tenido un resurgir para reingresar al 'top ten' tras quedar subcampeona en Wimbledon y el Abierto de Australia.

“Es una sensación tan maravillosa, porque he puesto tanto trabajo para poder tener éxito en estos momentos", dijo Williams, a punto de hacer tres finales de Gran Slam en un año por primera vez desde 2002.



Venus es la semifinalista más vieja del US Open y de cualquier Gran Slam desde Martina Navratilova en Wimbledon en 1994. Por acceder a semis del US Open, Venus Williams regresará a los cinco primeros del mundo por primera vez desde enero de 2011, su nivel más alto desde que recibió el diagnóstico de Síndrome de Sjogren.



Williams alcanzó su primera final de Gran Slam en el US Open de 1997, el año en que el estadio Arthur Ashe fue inaugurado.



Stephens, que perdió 11 meses con una lesión en el pie izquierdo antes de regresar a Wimbledon, venció a Williams en la primera ronda del Abierto de Francia de 2015 en su único partido anterior.

CoCo y Keys, asunto pendiente

CoCo Vandeweghe eliminó a la checa Karolina Pliskova por 7-6 (7/4), 6-3 para llegar a una semifinal contra su compatriota Madison Keys, que en otro partido de cuartos superó a la estonia y 418 del mundo Kaia Kanepi por un doble 6-3.



"Cuando pequeña, crecí mirando a Lindsay (Davenport), Jennifer (Capriati), y Serena y Venus. Queríamos ser como ellas", declaró Vandeweghe, de 25 años. De hecho, la victoria de ‘CoCo V’ sobre Pliskova convirtió a la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza en nueva número uno mundial.



La morena Keys, de 22 años, dio la sorpresa al dejar por el camino a dos favoritas, incluida la ucraniana Elina Svitolina, cuarta sembrada. Considerada la esperanza del tenis femenino estadounidense, tomando en cuenta que las Williams ya están en la última parte de su carrera, Madison Keys podría ser un peligro incluso hasta para Venus, si llega a la final.



Opciones tiene, pues en sus únicos dos compromisos con Vandeweghe ha vencido con autoridad: en la primera ronda de Cincinnati, y la final del torneo de Stanford, tercer título de su corta carrera.

AFP