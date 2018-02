Serena Williams, dueña del tenis mundial, regresa a recuperar su trono

Acostumbrada a ganar, pero sobre todo a ser la emperatriz del tenis mundial, la estadounidense Serena Williams regresa oficialmente este domingo a las canchas, después de dar a luz a Olympia Ohanian, su primera hija. El primer eslabón de su nueva era en este deporte será el partido de dobles en el que su país enfrentará a Holanda en los cuartos de final de la Fed Cup. ¡Volvió la reina!

“Quiero más títulos de grand slam. Soy consciente de los récords, y no es un secreto que pienso en alcanzar las 25 conquistas de títulos. Actualmente pienso que tener a mi hija me va a ayudar con mi carrera. Porque estaba muy ansiosa y desde que nació Olympia, esa sensación desapareció. Saber que tengo esta hermosa beba esperándome en casa después de cada partido me hace sentir bien, y no está esa necesidad de jugar otro partido” fueron las palabras de Williams en una entrevista concedida a la revista Vogue a principios de enero.

A sus 36 años, la estadounidense dejó huérfano al tenis. Su demoledor juego, en el que mandaba con su poderoso drive, ha faltado en las diferentes pistas. Ninguna como ella ha sabido marcar una época ganadora y de total mando en el escalafón de la WTA y de títulos de grand slam.



El tenis femenino careció en los últimos meses de una figura rutilante. Esa estrella que dominara a su placer el circuito de la WTA. Muchas jugadoras mostraron un buen nivel, pero no lograron establecerse como las emperatrices de este deporte. Desde la partida de Serena, entre Caroline Wozniacki, Simona Halep, Garbiñe Muguruza, Karoline Pliskova y Angelique Kerber se rotó el primer puesto del escalafón, y solo dos de ellas ganaron un grand slam (Muguruza y Wozniacki). La casa vuelve al orden.



“Hay tenistas que están jugando un buen tenis, pero creo que nadie realmente la igualó. Falta coherencia para que las jugadoras puedan competir contra Serena. Debes tener eso en los resultados diarios, y luego debes tenerlo dentro de tu juego cuando enfrentes a Serena. Puede haber más caras nuevas, pero aún no llegan a competirle”, le dijo la extenista Martina Navratilova a espn.com.

Desde la consecución de su título número 23 de grand slam en el Abierto de Australia del año pasado, Serena ha permanecido ausente de las pistas, hasta que disputó un partido de exhibición el 30 de diciembre en Abu Dabi, el cual perdió contra la campeona de Roland Garros, la letona Jelena Ostapenko.



La estadounidense es una de las mejores jugadoras de la historia sin lugar a dudas, su palmarés así lo dice. En su carrera tiene 72 títulos en el circuito de la WTA. Además, acumula 783 triunfos contra solo 130 derrotas. Son números escandalosos, que confirma con un tenis demoledor. Mientras ella está activa, son pocas las tenistas que le puedan hacer frente.

“No estará necesariamente al ciento por ciento de sus capacidades físicas. Pero el seguimiento ha sido muy exhaustivo, puede que esté al 80 o al 90 por ciento”, estimó Stéphanie Nguyen, doctora del equipo femenino de Francia.



La estadounidense no ha jugado en el equivalente femenino a la Copa Davis desde 2015, cuando lo hizo en un duelo de repesca ganado ante Italia. Desde el título conquistado en 1999, año de su debut en la competición, la Fed Cup no ha estado entre las prioridades de Serena. Únicamente ha participado en cinco de las dieciocho últimas ediciones.

“Había decido aligerar su calendario al máximo para responder en los momentos claves de la temporada. En el 2018, teniendo en cuenta el contexto, participar en la Fed Cup tiene más sentido”, comenta su entrenador, Patrick Mouratoglou.



Ahora, su objetivo no solo será volver a ser la emperatriz del tenis mundial, poner a todas sus rivales en un sitio inferior al suyo, sino cuidar y vivir intensamente su amor por Olympia, de quien espera que no juegue tenis.



“No deseo que sea tenista. Odiaría tener que lidiar con expectativas, es un trabajo desgastante. Espero que elija una diferente y tenga una vida normal”, concluyó Williams, quien quiere volver al comando.



