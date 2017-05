‘No sé si soy favorito ni me preocupa’: Rafael Nadal

El español Rafael Nadal, que le ganó al belga David Goffin, espera al "mejor Novak Djokovic" en las semifinales del Masters 1000 de Madrid que ampliará una rivalidad que ha elevado el nivel de ambos aunque también ha evitado triunfos a uno y otro.

"Es cierto que cuando tienes enfrente a gente tan buena te exiges más. Pero creo que nos hemos hecho daño el uno al otro en nuestras carreras porque nos hemos quitado títulos importantes. Pero esos enfrentamientos, Djokovic y yo o Federer y yo o Federer y Djokovic, entre los tres, se han repetido mucho y eso ha creado afición en el tenis y eso ha sido positivo", destacó Nadal, que vivirá en Madrid su partido número 50 contra el balcánico.



Rafael Nadal rechazó que Djokovic se encuentre en un momento bajo. "El bajón de Djokovic, el 90 por cien de los jugadores lo soñaría. Su bajón supone ser campeón en Montreal, semifinalista en Cincinnati, jugar una final en el Abierto de Estados Unidos, semifinales en Shanghai o final en Londres. Cuando gana casi todos los partidos del año es lo anormal. Vamos a respetar el bajón. Que evidentemente ha bajado en un partido, puede", insistió.

"Pero son muchos años. Estar siempre cada semana arriba es casi imposible y a todos nos llegan momentos mejores y peores. No ha tenido el mejor comienzo de los últimos años. Tuvo un fallo, contra Denis Istomin en Australia. Yo espero a un gran Djokovic mañana. No puedo esperar otra cosa", continuó el tenista español.

Nadal rechazó que el duelo con Djokovic vaya a tener consecuencias para el desarrollo de la temporada. "No cambia nada este partido. Es competir por una final y eso es lo que vale el partido. No tiene un significado más trascendente ni que afecte nada para el futuro. Un partido más, bonito de jugar y para mí, ganarlo me daría una condición importante que es seguir optando a ganar otro título en tierra. Pero aunque pierda mañana mi temporada de tierra será fantástica", subrayó.



Nadal no se considera favorito ante el serbio. "No sé si soy favorito ni me preocupa. Ganará el que juegue mejor. Son partidos complicados en general y no creo que haya mucha diferencia si los dos jugamos bien. Vamos a ver que pasa" apuntó el jugador español que advirtió un partido difícil con el balcánico.

"Con Djokovic es un partido difícil contra uno de los mejores de la historia de este deporte. Vengo jugando bien y tendré que estar al máximo nivel o juego muy bien o las opciones serán pocas. Estoy preparado para dar el máximo", asumió Nadal, que ofreció un juego brillante contra el belga David Goffin en cuartos.



"Partido vistoso y de alto nivel hemos jugado a un nivel exigente. Al final en el primer set pudo pasar cualquier cosa aunque he sido más dominador que él. Fue difícil que tuve que jugar al máximo nivel y lo cierto es que me voy a casa satisfecho y con la adrenalina alta", concluyó.



