Sara Sorribes, la joya del tenis español que emerge en Bogotá

Juega el Claro Open Colsanitas una tenista española llamada Sara Sorribes Tormo, de apenas 20 años y ubicada en el Top-100 del ranking WTA. Es la primera vez en Colombia y llegó pisando fuerte, pues ya está en los cuartos de final del único torneo WTA de Suramérica, dejando buenas sensaciones en el público capitalino.

En su país natal dicen que es la nueva joya del tenis español, sin embargo, ella tiene los pies sobre la tierra y las metas claras. “Solo pienso en lo que tengo que mejorar. No me centro en lo que dice la gente, ni en las etiquetas que me puedan llegar a poner. Es muy complicado llegar a ser buena tenista”, expresó con total vehemencia la nacida en Castellón.



Indagada sobre el proceso que la tiene entre las 100 mejores del planeta a tan temprana edad, Sorribes respondió. “He confiado mucho en los míos, además de escuchar a mi entrenador, porque soy muy joven y me falta mucho por aprender. La única manera es trabajar para mejorar cada día”, añadió. Para Sara ha sido crucial en su carrera entrenar con hombres “Ellos son más fuertes físicamente y el nivel es más alto, por consiguiente te exigen más”.



Este miércoles en el campo central del Club Los Lagartos cosechó su tercer triunfo en menos de un mes sobre tenistas ubicadas en el Top-100, al derrotar 6-2 y 6-3 a Katerina Siniakova, 38 del mundo y segunda sembrada. Además venció a Ekaterina Makarova (44) y Eugenie Bouchard (56). “El partido con Makarova fue bueno y me dio confianza para mejorar mis golpes. Ante Bouchard jugué a un nivel tenístico muy alto y estuve muy acertada mentalmente.



A los 14 años y 5 meses ingresó al escalafón WTA, siendo la tenista española de menor edad en entrar al escalafón profesional femenino, una anécdota que va a recordar siempre. “Es algo bonito y me gusta. Voy a recordarlo para siempre. Me llena de orgullo”. En esa ocasión se declaró admiradora de Caroline Wozniacki y ahora sueña con enfrentarla. “Cuando llegue ese día, será bonito, por que significará que estoy jugando a buen nivel y buenos torneos. Esperaré llegar lo mejor posible para ponerla en apuros. Lo voy a disfrutar”.



Su juego se basa en el fondo, pero trata de terminar los puntos en la red. Como toda española le encanta jugar en polvo de ladrillo, pero poco a poco se enamora de las canchas de cemento. El tenis lo es todo para ella “Es algo que me encanta y con lo que no puedo vivir. Espero poder jugar por mucho tiempo y que me permita ganarme la vida”.



A su corta edad, ya se dio el lujo de representar a país en Copa Federación, la competencia por naciones más importante, experiencia que la enriqueció bastante. “Vi lo que hacen las buenos. Es allí a donde debo fijarme para saber lo que tengo que hacer” declara la hincha del Villarreal de España.



Y es que en su familia siempre ha rondado el ambiente deportivo, pues su padre fue futbolista y su madre intentó jugar tenis, pero luego se inclinó por dictar clases. “De pequeña jugué futbol y es un deporte que me encanta. Cada que puedo lo práctico. Lo entrenaba a la par con el tenis, hasta que un día mi padre me dijo que me iría mejor en el tenis y por eso me incliné por el tenis”.



A Colombia vinieron muchas tenistas que en su momento se abrían paso en la élite del tenis, a los años fueron y son grandes figuras como Angelique Kerber, Simona Halep, Elina Svitolina, Jelena Jankovic, Caroline Garcia, Alize Cornet. ¿Será Sara Sorribes Tormo la siguiente figura? El tiempo nos lo dirá.



