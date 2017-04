Sara Errani, estrella del WTA de Bogotá, viene a recuperar su forma

En medio del normal bullicio de la sala de redacción, con los periodistas de un lado al otro, los camarógrafos pidiendo silencio para grabar los avances de televisión, una llamada entró al celular. El número era de 10 dígitos: era una llamada del exterior. “¡Hola, qué tal, soy Sara!”, se escuchó efusivamente. Era la tenista italiana Sara Errani marcando desde su número para una entrevista que se le quería hacer y no Kate Goff, jefe de comunicaciones de la WTA, quien la iba a comunicar. “Do you prefer to speak in English?”, se le preguntó.

–Ella fue tajante, quizá por el temor que le tiene a este idioma: “No, macho, mejor en español”–, dijo al tiempo que soltó una carcajada.



Así fue como arrancó una amena charla con Errani, quien será una de las grandes figuras que estarán desde esta semana que inicia en el WTA de Bogotá (patrocinado por Claro y Colsanitas). Su sencillez y forma de ser genuina impactó para una jugadora que tiene en su palmarés la final del Roland Garros 2012 y el Abierto de Australia de ese mismo año.



Sus inicios en el mundo del tenis se dieron, como los de muchos jugadores, por tener en la familia alguien que practicaba este deporte y la invitó a jugar. En este caso, su hermano. Sin embargo, la tenista de 29 años no lo tenía como su prioridad. Sus intereses estaban por el fútbol y baloncesto, algo curioso por su estatura.

Che dite, mi prendono alla prossima gara delle schiacciate?? 🏀🏀🏀😂😂😂😂 #air-rani #slamdunk #tuttoilpalazzo @supermariocast @lagiornatatipo Una publicación compartida de Sara (@saraerrani87) el 3 de Nov de 2016 a la(s) 10:45 PDT

“Bueno, de pequeña estuve jugando fútbol, pero preferí seguir con el tenis porque me gustaba más y se me daba mucho mejor. También intenté dedicarme al baloncesto, pero mi estatura no ayudaba para nada (risas)”, comentó en entrevista a EL TIEMPO.



Y es que su metro con 64 centímetros no es idóneo para la práctica del baloncesto y Errani lo sabe. Por eso bromeaba y reía cada vez que recordaba cómo era su desempeño en este deporte. Sin embargo, la italiana es una persona muy amigable y por compartir pequeños momentos con sus personas cercanas intentaba driblarle a su falta de altura y hacerle un punto de tres a la vida.



“El baloncesto fue porque tenía muchos amigos en el colegio que lo practicaban, me encantaba, todavía me gusta, ¿sabes? Lo jugaba tres veces a la semana y luego iba a jugar tenis. Yo era muy pequeña cuando lo practicaba, eso fue ufff, algo sensacional. Tenía como 10 años. Lo pasaba muy bien. Ahora voy a verlo cada vez que puedo”, recordó.

Primeros golpes

Luego de pasar de jugar con su hermano, Davide Errani, y estar voleando contra una de las paredes de su casa, Sara se dio cuenta que tenía un futuro promisorio en este deporte, por lo que decidió centrar sus esfuerzos en convertirse en profesional. Narra con mucha melancolía cómo tuvo que cambiarse de colegio y emprender una nueva vida en España.



“Me fui a vivir a los 16 años a España, a los 17 comencé a entrenar con Pablo Lozano y estuve con él 12 años. El español se me dio muy fácil y no tuve inconvenientes para comunicarme. He tenido una carrera lineal, subiendo cada año, menos en los últimos, porque de estar en el top 100 me fui para atrás”, comentó.



Su historia de vida no tiene un momento difícil o algún quiebre infortunado. Ella misma afirma haber tenido una carrera, hasta el momento, tranquila. Sin embargo, el retroceso en su nivel ha sido impresionante. Pasó de estar jugando con las mejores del mundo, peleando por títulos en el circuito WTA a ir cayendo en su escalafón, perdiendo partidos ganables. Cada vez mira más de lejos estar en la élite.

Wimbledon...🌱🎾⛅️ #firstround #won @wimbledon #justdoit #nikefamily Una publicación compartida de Sara (@saraerrani87) el 28 de Jun de 2016 a la(s) 3:27 PDT

El brillo que había en todas las canchas se fue apagando, porque ella era una jugadora muy técnica y física, que compensaba su baja estatura con buscar partidos largos y no winners rápidos.



“He tenido un bajón mental por problemas personales. Mi motivación cayó y físicamente no he estado muy bien. Me he notado muchas veces cansada y eso ha ocurrido. Al final cuando no estás al 100 por ciento es muy difícil ganar partidos. Desde este año he cambiado mi mentalidad. Estoy echándole muchas horas a la recuperación para ver si consigo subir en el escalafón”, añadió.



Aunque la italiana sabe que estar en los primeros puestos, peleando por ganar los grand slams no le da tiempo de nada. El estrés que vive es diferente y la ansiedad comienza a predominar. “Estar arriba es buenísimo y a la vez no es fácil. Cuando estuve en la vanguardia había más entrevistas, más cosas que hacer, un poco más de estrés. Ahora estoy más tranquila y solo quiere recuperar mi nivel”.



Bajo esa premisa, Sara Errani llega a Bogotá con la firme intención de comenzar la remontada que la devuelva a los puestos de privilegio. “Tengo muy buenos recuerdos de este torneo. No es fácil la altura, pero bueno, hace años que no voy a Bogotá y tengo ganas de jugar allí”.



Sin embargo, su gran reto no es “ganar el título de Bogotá”. Sabe que tiene rivales fuertísimas y con un mejor escalafón, pero en Colombia quiere ganarle el primer set a su recuperación absoluta.



“No tengo una fórmula para levantar el título, tendría que preguntarles a las campeonas de los años pasados qué hacer, así que en absoluto no voy a ganar. Estoy echando ganas para recuperar mi nivel”.



Y así entre sus tímidas risas al contestar cada pregunta, Errani pidió, muy respetuosamente, permiso para colgar la llamada porque debía ir a cambiarse para comenzar un nuevo entrenamiento. “Tengo que ir a prepararme para un entrenamiento, vale. Nos veremos en el torneo, tío”, se despidió.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4