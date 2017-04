‘Tengo la conciencia tranquila; será una revancha deportiva’: Giraldo

La serie contra Chile en la Copa Davis, que comienza este viernes, trae a la mente de muchas personas la pasada confrontación en la que Colombia perdió una vez Santiago Giraldo decidió extender su reclamo por las malas condiciones de la cancha de Iquique a retirarse del partido frente a Gonzalo Lama.

Sin embargo, el mismo Giraldo quiere dejar en el pasado lo sucedido el año pasado, dejando claro que su conducta estuvo bien y todos los entes le dieron la razón a él y a Colombia, aunque a serie se haya perdido 3-1.



En esta oportunidad, el tenista colombiano afirma estar con todas sus fuerzas para darle el triunfo al país, en un equipo en el que no se contará con Alejandro Falla, Alejandro González y en su remplazo estará Eduardo Estruvay. Además, hay fe en el trabajo de los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Santiago Giraldo abandona la cancha de Iquique. Foto: Archivo/EFE

En entrevista con EL TIEMPO, Santiago Giraldo mostró la confianza que se tiene en su nivel, pese a ser una confrontación que debe llevarse con mucho cuidado, pues los jugadores chilenos vienen con ganas de repetir lo hecho hace unos meses y el nivel está bastante equilibrado.



¿Actuó bien en la pasada confrontación con Chile?



Al equipo colombiano lo sacaron de toda culpa. En lo personal me absolvieron de toda culpa y me dejaron jugar en República Dominicana. Le pusieron la máxima multa posible a la Federación Chilena de Tenis por lo que pasó en Iquique, muestra de lo que se vivió en Iquique.

Santiago Giraldo, tenista colombiano. Foto: Archivo/EFE



No quiero entrar en muchos detalles, pero tengo la conciencia y tranquilidad de que en las 24 series que cumplo en 12 años jugando con Colombia en la Copa Davis he jugado, con mis imperfecciones, con cariño y he dado lo máximo por este equipo.

Fue un desafortunado cúmulo de cosas las que pasaron en Chile y que se quedaron ahí. Al equipo lo absolvió de todo la Federación Internacional de Tenis, y eso me genera una tranquilidad moral y ética. Fue algo que hice con el corazón y no una pataleta



¿Es una revancha?



El tema de la revancha y el morbo que despierta esta serie contra Chile prefiero dejarlo ahí. Al equipo chileno lo hemos tratado muy bien, con mucha caballerosidad, con la cancha en las mejores condiciones, al igual que los camerinos y el hotel. Esto será una revancha deportiva, que se quiere ganar en la cancha.

¿Quería enfrentar a Chile?

Cuando yo me pongo la camiseta de Colombia es un amor y un orgullo que creo que no se puede describir con palabras. Mi objetivo principal este semestre es la Copa Davis, tanto que llevo preparándome en semas anteriores para esto. Tengo las ganas centradas en esta serie. Tocó con Chile y vamos a meterle las mejores ganas para lograr la victoria, como con cualquier otro equipo, porque está la posibilidad de volver a jugar un repechaje para ingresar al Grupo Mundial. Además está lo motivación de jugar en Medellín. Son muchos los factores para estar motivado, porque además Chile tiene jugadores jóvenes muy buenos. Hay que ganarles jugando.



¿Cómo ve la llegada de Eduardo Struvay al equipo?



Ni Alejandro Falla ni Alejandro González pudieron estar con nosotros por razones ajenas. Tenemos un jugador muy joven, que ya debutó en dobles y lo hizo muy bien. Tiene las cualidades y potencial que no las ha podido demostrar en el circuito, pero tiene las posibilidades de ser una persona que puede sorprender. Queremos que se sienta con la confianza de ganar uno o dos puntos.

Entrenamiento de Eduardo Struvay. Foto: EFE

¿La obligación es ganar?

En el papel estamos más o menos igualados. Tengo buen escalafón, los doblistas están bien. Somos locales, tenemos serias probabilidades de sacar la serie adelante. Tenemos que ir partido tras partido. Hay que ganarla de la mejor manera.



¿Cómo está su nivel?



Estoy bien, tranquilo. En el calendario personal no he ganado muchos partidos. Me preparé de la mejor forma. Sabemos que la Davis es especial, que son partidos duros. Hay que estar preparado mental, física y tenísticamente para ganar mis partidos. Si bien no tengo mi mejor escalafón, tengo lo suficiente y estoy cerca de recuperar mi mejor versión.

Entrenamiento de Santiago Giraldo. Foto: EFE

