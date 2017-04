Giraldo contra las estrellas de los posibles rivales de la Davis

10 de abril 2017 , 09:14 a.m.

10 de abril 2017 , 09:14 a.m.

Ya se logró el paso al repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis y ahora se comienzan a ver los posibles rivales que enfrentará Colombia. Este martes, tras el sorteo en Londres, se conocerá el contrincante. En la baraja aparecen Croacia, Alemania, Suiza, República Checa, Argentina, Canadá, Japón y Rusia.

Santiago Giraldo, raqueta número uno del país, se ha enfrentado en varias ocasiones con las máximas figuras de esos países, pero su saldo no es el mejor, aunque sí ha sacado algunos triunfos.



Luego de vencer a Chile, ahora Colombia esperará el sorteo que determinará el rival en la eliminatoria por el ascenso por primera vez a la élite de la Copa Davis, que tendrá lugar del 16 al 18 de septiembre del 2017.

Aquí el registro de Giraldo contra las figuras de esos países

Suiza

El tenista pereirano ha enfrentado en dos oportunidades a Roger Federer, con el mismo saldo de derrotas. En el 2011 rivalizaron en el US Open y el tenista suizo se impuso 6-4, 6-3, 6-2. Tuvieron que pasar tres años para volverlos a tener frente a frente. En aquella oportunidad fue en el Abierto de Wimbledon. El resultado a favor de ‘Su Majestad’ fue de 6-3, 6-1, 6-3.

Santiago Giraldo se lamenta por la derrota contra Roger Federer. Foto: Archivo Reuters

Por su parte, con Stan Wawrinka solo jugaron una vez y fue derrota para el colombiano. En aquella oportunidad, el marco fue el Masters 1.000 de Madrid del 2013 y el suizo se impuso 6-3, 6-3.



Argentina

En el caso de los choques de Giraldo contra alguna de las estrellas del equipo argentino solo se puede hacer con Federico Delbonis. Se enfrentaron en el Masters 1.000 de Indian Wells (2016) y el pereirano cayó 6-3, 7-6(5). Contra Juan Martín del Potro no ha rivalizado.



Japón

Uno de los grandes rivales de la actualidad con los que Giraldo se ha enfrentado más es con el japonés Kei Nishikori. En total se han enfrentado en nueve oportunidades entre el circuito ATP y la Copa Davis.



En el 2015 se enfrentaron en tres ocasiones: en Copa Davis se impuso el nipón 6-4, 6-2, 7-6(3), en el Abierto de Australia ganó el colombiano por W y en el ATP de Barcelona volvió a ganar el japonés 6-2, 6-1. En el 2014 rivalizaron en dos oportunidades con victorias para Nishikori en la final del ATP de Barcelona (6-2, 6-2) y en el Masters 1.000 de Indian Wells (6-1, 6-3).

Santiago Giraldo y Kei Nishikori después de la final del ATP de Barcelona. Foto: Archivo/EFE

Finalmente, en la Copa Davis del 2013, el Masters 1.000 de Indian Wells del 2012, el Masters 1.000 de Shanghái del 2011 y el Roland Garros del 2010, los triunfos fueron de Nishikori.



Croacia

Santiago Giraldo ha enfrentado en cinco oportunidades al referente del tenis croata, Marin Cilic. Solo un triunfo ha podido sacarle y fue en el ATP de Ginebra del 2015. Cuando se impuso 7-5, 6-3. De resto perdió en el Masters 1.000 de Roma del 2014, el Masters 1.000 de Miami del 2013, el Abierto de Australia del 2011 y el ATP de Chennai del 2010.

El tenista colombiano Santiago Giraldo celebra su victoria ante el croata Marin Cilic. Foto: Archivo/EFE

Alemania

Con uno de los mejores jugadores del momento en Alemania, el joven Alexander Zverev solo se enfrentó en una oportunidad. En esa ocasión fue en el ATP de Hamburgo con triunfo para el teutón 6-4, 7-6(6).



Por su parte, con el experimentado Philipp Kohlschreiber se vio las caras en cuatro oportunidades con dos triunfos y dos derrotas. El colombiano se impuso en el Masters 1.000 de Madrid del 2010 y el ATP de Barcelona del 2014. Por su parte, el alemán ganó en el ATP de Austria y el ATP de Croacia, ambos en el 2015.



Canadá

Frente al canadiense Milos Raonic se han enfrentado en cuatro ocasiones, con una victoria del colombiano en la Copa Davis del 2010 (7-5, 4-6, 6-4, 6-4) y triunfos del canadiense en el Abierto de Wimbledon del 2012, el US Open del 2012 y en la Copa Davis del 2014.



Rusia

Santiago Giraldo no se ha enfrentado con el referente del tenis ruso, Karen Khachanov.



República Checa

Santiago Giraldo no se ha enfrentado con el referente del tenis checo, Tomás Berdych.



DEPORTES