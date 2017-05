Roland Garros decidió no invitar a la rusa María Sharapova

La organización del Roland Garros declinó invitar al torneo que se disputará entre el 28 de mayo y el 15 de junio a la tenista rusa María Sharapova, quien cumplió quince meses de sanción por el consumo del fármaco cardiovascular Meldonium.

El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, consideró que no hay margen de invitaciones para quien regresa de una sanción por dopaje.

Sharapova, de 30 años, regresó a las pistas en abril, en el torneo de Sttutgart, al que llegó a semifinales, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rebajara de dos años a quince meses su suspensión por consumo de Meldonium.



A la baja de la ganadora de dos Roland Garros (2012 y 2014) se une en el cuadro masculino la del suizo Roger Federer, que anunció este martes que no disputará el prestigioso torneo en tierra batida para preparar mejor el resto de la temporada.

"Si es posible que haya una 'wild card' (invitación) cuando se regresa de una lesión, no puede haber una cuando se regresa de una sanción por dopaje. Cabe a María demostrar, día a día, torneo a torneo, su energía para reconquistar grandes torneos. El torneo (Roland Garros) pesa más que sus jugadores o jugadoras", apreció este martes Giudicelli en el Facebook Live.



Desde su regreso, la antigua número uno del mundo y ganadora de cinco Grand Slams ya ha disputado los torneos de Stuttgart (semifinales) y Madrid (dieciseisavos) y actualmente está en liza en el de Roma.



Sharapova fue sancionada por la Federación Internacional de Tenis (ITF) con dos años de suspensión por consumo de Meldonium, fármaco que se utiliza para combatir los problemas cardiovasculares y que tanto su inventor como el presidente ruso, Vladímir Putin, entre otros, no consideran sustancia dopante.



En cambio, la ITF y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) consideran que el Meldonium es un "modulador metabólico" que incrementa el rendimiento físico y mental. Sharapova, que en un principio admitió que había cometido "un gran error" y pidió "una segunda oportunidad", negó después que consumiera Meldonium diariamente y que "fuera avisada cinco veces sobre la inminente prohibición de la medicina".



EFE