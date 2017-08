Nadal y Federer, dos grandes atractivos en Montreal

En camino hacia el US Open (del 28 de agosto al 10 de septiembre), el último Grand Slam del año, el mundo se detendrá primero en Canadá y Cincinnati, dos citas que podrían alterar el ranking mundial entre hombres y mujeres.

Este lunes comienza el Masters 1000 de Montreal hasta el 13 de agosto (en Toronto entre las mujeres) con el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer entre los grandes favoritos y en lucha por escalar al primer puesto de la clasificación ATP, un sitio que ahora ocupa Andy Murray.

El escocés sigue en la cima, pero aquejado durante meses por una cadera adolorida, ya no se hace ilusiones. "No jugué lo suficientemente bien este año para merecer permanecer en esta posición por más tiempo", admitió después de su derrota en cuartos de final en Wimbledon el mes pasado.



El escocés, en la cima desde noviembre de 2016, ya no tiene margen de error por lo que tiene mucho que perder. En el transcurso de este año, Murray solo logró el título en Dubai y fue eliminado en octavos del Abierto de Australia, en semifinales en Roland Garros y en cuartos en Wimbledon.

En lucha por el Número 1

¿Quién puede sucederle? El serbio Novak Djokovic ya no es una amenaza porque puso fin a su temporada para cuidar su codo derecho, pero el número cuatro del mundo en todo caso no fue el más peligroso por sus resultados recientes.



Los otros dos miembros del club de los 'Cuatro Grandes', Nadal y Federer, están en la mejor posición para volver a la cima de la clasificación mundial de la ATP. Ganador en junio de su décimo título en Roland Garros, pero sorprendido en los cuartos de final en Wimbledon por el luxemburgués Gilles Müller, Rafa tiene a Murray en su visor y puede apuntar legítimamente al primer lugar mundial que no ocupa desde julio de 2014.



En camino al US Open, ha ganado tres veces en Montreal (2005, 2008, 2013) y una vez en Cincinnati (2013), aunque estos torneos no están entre sus favoritos. También Federer podría recuperar el primer puesto del escalafón mundial.



El suizo, quien cumplirá el martes 36 años, después de una larga ausencia en 2016 se ha consagrado en Melbourne y Wimbledon y acumuló muchos puntos en sólo siete torneos, cinco de ellos ganados.



El número tres mundial está muy cerca de Murray y puede recuperar el liderazgo de la clasificación por primera vez desde noviembre de 2012 si continúa con su impresionante paso en Montreal y Cincinnati, donde ganó siete veces. Pero el suizo, que ha pasado 302 semanas en la cima del ranking de la ATP, no lo convierte en una prioridad: "Juego para los títulos, no para los rankings", repite desde el inicio de la temporada.



En las mujeres, la checa Karolina Pliskova, quien estuvo en cabeza durante Wimbledon, tiene sólo 185 puntos de ventaja (6.855 puntos) sobre su más cercana rival, la rumana Simona Halep (6.670). En ausencia de la reina Serena Williams, por embarazo, y con la inconstancia de la alemana Angelique Kerber, la clasificación femenina está en plena reconstrucción.



AFP