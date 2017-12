Roger Federer, un año fenomenal, desafía el tiempo y ya es leyenda

Roger Federer fue otro de los deportistas que tuvo un año de ensueño. Durante la temporada 2017 volvió a probar las mieles del triunfo, que habían estado esquivas por un buen tiempo. Regresó a la cima de los Grand Slam tras coronarse en el Abierto de Australia y Wimbledon, en la exclusiva grama del All England Lawn Tennis and Croquet Club, denominada La Catedral, el torneo preferido por ‘su majestad’.

Federer sabe que sus competencias deben disminuir con el paso del tiempo porque el desgaste físico será notorio y su velocidad se reducirá, por lo que los objetivos en la temporada que se avecina serán diferentes. Es por eso que el suizo de 36 años se enfocará en los torneos grandes y los Masters 1.000, tal como lo hizo en este exitoso 2017.

El helvético exhibió su mejor tenis, fue rápido y agendó un calendario competitivo para imponerse en su quinto Abierto de Australia, su octavo Wimbledon, su tercer Miami, su quinto Indian Wells, su noveno Halle, su noveno Basilea y su segundo Shanghái. Sin duda, un resultado maravilloso para un tenista que sabe que ya está más cerca del retiro de las canchas, pero que no se guarda una gota de sudor para demostrar el talento que siempre lo ha identificado desde que comenzó la maratónica lista de victorias en el circuito mundial profesional.



A diferencia de Rafael Nadal, Federer jugó menos torneos (12), fue más selectivo (52 victorias y solo cinco derrotas contra 18 competiciones y 67-11 del español), porque el nacido en Basilea lleva ya varias temporadas cuidando su físico, programando la campaña con descansos y seleccionando apariciones. Incluso se dio el gusto de doblegar al actual número uno del mundo en las finales de Melbourne, Miami y Shanghái, y en los octavos de final de Indian Wells, gracias en buena parte a su magnífico revés que destila veneno, quizá la mejor versión que tiene en su dilatada carrera de victorias. Hace unos días, Federer fue condecorado como el deportista del año en Suiza debido a su nivel en las canchas y al ejemplo que significa para los niños de su país.

“Me siento muy feliz por aportar y conseguir cosas importantes. Algunos pensaron que no iba a poder lograr más cosas, y reconstruí mi carrera este año”, afirmó con seguridad y con la experiencia de un viejo lobo de mar.

Roger Federer. Foto: Nicolas Asfouri / AFP

La única espina que le quedó en la garganta al actual número dos del mundo fue no lograr ponerle el broche a su gran año 2017 en las ATP Finals de Londres, tras perder en las semifinales con el belga David Goffin. Luego de la dosificación en la temporada, que incluso le significó renunciar al Roland Garros para competir al máximo en los torneos sobre superficie de césped y pistas rápidas, Federer volverá a aplicar esa sentencia para 2018. Ya regresó al gimnasio para ponerse a punto para el inicio de la temporada. Al igual que hizo en el 2017, Federer arrancará la campaña 2018 en la Copa Hopman, el torneo donde regresó tras superar las molestias de espalda que le impidieron competir en el segundo tramo de la temporada 2016. La Copa Hopman (del 30 diciembre al 6 enero) será el punto de partida para el tenista de Basilea antes de afrontar su primer gran desafío de 2018: la defensa del título en el Abierto de Australia (del 15 al 28 enero), donde buscará su sexta victoria para levantar el que sería su vigésimo título de un torneo del Grand Slam. “No me arrepiento de haber faltado a algunos torneos. A mi edad sería muy arriesgado perseguir el número uno, y esto no va a cambiar en el futuro”, dijo Federer, que tuvo este año 91,2 por ciento de eficacia, el cuarto mejor registro de su carrera detrás de 2004 (92,5 %), 2006 (94,8 %) y 2005 (95,3 %).



Por lo pronto, habrá que disfrutar de su majestuoso tenis hasta que decida, quizá en dos temporadas, colgar su raqueta.





