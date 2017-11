¡Sorpresa en Londres!: Roger Federer, eliminado del Masters

18 de noviembre 2017 , 11:22 a.m.

David Goffin se convirtió en el primer jugador belga en clasificarse para disputar la final del Nitto Finales ATP al derrotar al suizo Roger Federer, número dos del mundo, por primera vez en su carrera en siete encuentros, por 2-6, 6-3, 6-4.

Goffin, sorprendente finalista, ganador ya en la primera jornada del número uno del mundo, el español Rafael Nadal, se impuso en una hora y 45 minutos. Se enfrentará con el ganador de la otra semifinal entre el búlgaro Grigor Dimitrov, con el que tiene un balance desfavorable de 4-1, y el estadounidense Jack Sock, con un positivo 3-0.

Situado a comienzos de esta semana en séptimo puesto de la clasificación mundial, si pierde luego Dimitrov contra Sock en la otra semifinal, y Goffin termina ganando el título, el belga acabaría la temporada cuarto del mundo.



Goffin, con cuatro títulos en su palmarés y dos este año en Shenzhen y Tokio, y después de sufrir una grave lesión en Roland Garros al tropezar y enredarse con las lonas de protección del fondo de la pista, eligió el mejor lugar para acabar con la racha de seis derrotas ante Federer, al que solo había logrado arrebatarle dos sets hasta este sábado.



El belga recordaba aún el último antecedente en las semifinales de Basilea hace casi tres semanas con victoria del suizo por 6-1 y 6-2. Federer optaba a disputar la final del Masters por undécima vez, aunque solo ha luchado en ella diez veces, ya que en la de 2014 logró también esa última instancia, pero sus problemas de espalda, con la final de la Copa Davis a la semana siguiente, le obligaron a renunciar a ella, contra el serbio Novak Djokovic.



Ni siquiera el día de descanso del viernes que gozó el suizo le salvó de la derrota. Goffin jugó el miércoles, cuando encajó una contundente derrota contra Dimitrov (6-0 y 6-2) y luego el viernes, cuando se impuso al austríaco Dominic Thiem (6-4 y 6-1).

Federer no jugaba desde el jueves, cuando se impuso a alemán Alexander Zverev (6-7, 6-4 y 6-1). El de Basilea ganador en seis ocasiones de las Finales ATP, se quedó a dos victorias para ganar el Masters por séptima vez. Su última derrota en este torneo fue en final de hace dos años contra Djokovic.



La derrota de este sábado significa que Nadal acabará la temporada con un colchón de 1.040 puntos de ventaja sobre Federer, en la segunda plaza. Con el actor británico Ian McKellen, el famoso Gandalf del Señor de los Anillos, en uno de los palcos del O2, y el jugador canadiense Denis Shapovalov, que el domingo recibirá de la ATP el premio al progreso del año, Goffin jugó su mejor partido del año, y quizás de su carrera. Y eso que perdió el primer set en 33 minutos cuando cedió su saque en el primer y quinto juego.



Federer jugaba tranquilo y sin nervios y sus golpes parecían minar la moral del belga. Pero a partir del segundo set, Goffin comenzó a engrasar sus armas. Su saque no falló más en todo el partido, y acabó rompiendo a Federer en dos ocasiones, y confiando en si mismo.



Sobre todo en el último juego, cuando podría haberle temblado el pulso, y sin embargo anotó dos saques directos (7 en total) y un servicio ganador con el que levantó los brazos. Federer acabó con tres dobles faltas, y con un bajo porcentaje con el primer servicio, un 61 por ciento.



Solo convirtió dos roturas de 11 posibles, y cometió 36 errores no forzados, demasiados ante el nuevo maestro Goffin, un debutante en las Finales ATP que este domingo luchará por el título más importante de su carrera.



