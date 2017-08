Robert Farah no jugará Wiston-Salem por no estar bien de su espalda

La incertidumbre por el estado de salud de Robert Farah sigue en el ambiente. Cuando todo estaba listo para su regreso, tras no retirarse en segunda ronda de Wimbledon y estar ausente de tres torneos, no estar al 100 por ciento de un problema en su espalda lo convierte en baja para el ATP de Wiston-Salmen.

“Prefirió parar. No se sintió al 100 por ciento y quiere cuidarse para ver si llega al US Open y su prioridad total es la Copa Davis”, le dijo a EL TIEMPO Pablo González, capitán del equipo colombiano de la Davis, confiando en tenerlo en la serie contra Croacia.



El tenista, que ha venido trabajando durante un mes, iba a jugar junto a Juan Sebastián Cabal el ATP de Wiston-Salmen, pero al no sentirse bien, prefirió consultar a los especialistas para tener mayor eficacia a la hora de volver.



“Lo van a revisar especialistas. Está mejor que en Wimbledon, claramente, pero realmente no quiere dar el mínimo chance de no estar en la Davis”, dijo González.



Finalmente se conoció que la participación de Robert Farah en el US Open, que comienza el próximo 28 de agosto, no está asegurada, pues el jugador tiene el deseo de representar a Colombia en la Davis.



