Robert Farah, suspendido tres meses por promover sitio de apuestas

13 de julio 2018 , 11:27 a.m.

El tenista colombiano Robert Farah fue suspendido por tres meses y se le impuso una multa de 5,000 dólares por promover un sitio web de apuestas en sus redes sociales.

Según se publicó en la página de la Unidad de Integración del Tenis (TUI por sus siglas en inglés), “el periodo completo de inelegibilidad se suspende sobre la base de que no se cometan más infracciones del Programa Anticorrupción de Tenis (TACP) dentro de los tres meses”.



La ley establece que ninguna persona deberá, directa o indirectamente, solicitar o facilitar a otra persona para apostar sobre el resultado o cualquier otro aspecto de cualquier evento o cualquier otra competencia de tenis.



La Unidad de Integridad del Tenis se contactó con Farah y el jugador eliminó su publicación, se disculpó por su error y cooperó completamente con la investigación.

El caso fue juzgado por el Oficial de Audiencias Anticorrupción Ian Mill QC, quien aceptó que el jugador había cometido un error honesto, que no se repetiría.



La Unidad de Integridad del Tenis es una iniciativa de la Junta de Grand Slam, la Federación Internacional de Tenis, la ATP y la WTA, que se han comprometido conjuntamente con un enfoque de cero tolerancia co la corrupción en el tenis.



