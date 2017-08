Jornada agridulce para España y Argentina en el US Open de tenis

España y Argentina tuvieron una jornada agridulce en la primera fecha del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam del año que se inició este lunes en las canchas duras de Flushing Meadows en Nueva York.

La Armada Española presente en este torneo aplaudió a rabiar a su nueva estrella femenina, Garbiñe Muguruza, y al joven Pablo Carreño Busta en el cuadro masculino, pero sufrió las importantes bajas de los veteranos David Ferrer y Nicolás Almagro.



Argentina vio avanzar a Diego Schwartzman tras ganar el duelo fraticida contra su compatriota Carlos Berlocq, y dijo adiós a Horacio Zeballos en su debut.



Muguruza, de origen hispano-venezolano, pasó a segunda ronda tras aplastar en dos sets 6-0 y 6-3 a la estadounidense Varvara Lepchenko. La tenista, campeona de Wimbledon 2017 y Roland Garros 2016, buscará exorcizar los fantasmas que le han impedido ir más allá de la segunda ronda en cuatro participaciones en las pistas rápidas de Flushing Meadows. Su próxima rival será la china Duan Ying-Ying, 92ª del ránking mundial, a la que nunca ha enfrentado.



"Físicamente estuve bien. Estoy teniendo una gran temporada y espero seguir así", dijo Muguruza al salir de la cancha, vestida con un conjunto blanco de la colección que el músico Pharrell Williams diseñó para su participación en el US Open.



La zurda brasileña Beatriz Haddad Maia se estrenó y se despidió de la competición, al caer ante la croata Donna Vekic con parciales de 6-2, 6-1 La incombustible Venus Williams (N.9) se repuso de un pobre segundo set para vencer la resistencia de la rusa de 19 años Viktoria Kuzmova por 6-3, 3-6, 6-2. Venus, que nunca ha perdido en

primera ronda en sus 20 participaciones consecutivas en este torneo desde 1997, quedó descontesta por su desempeño en el segundo set.



La puertorriqueña Mónica Puig perdió en su debut contra la croata Mirjana Lucic-Baroni (N.29) por 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) en dos horas y 27 minutos. La boricua, campeona olímpica en Rio-2016, empezó con empuje y se llevó con relativa comodidad el primer set. Oero después perdió el foco y cometió muchos errores no forzados en los dos tiebreaks, hasta caer ante una rival a la que ha derrotado dos veces antes.



Puig tiene un pobre balance de 1 victoria y cuatro derrotas en Flushing Meadows. Su mejor resultado es la segunda ronda de 2014.



Schwartzman a lo grande



Schwartzman, cabeza de serie N.33, superó a Berlocq (95º) por 6-2, 6-1, 6-3 en una hora y 41 minutos, y se metió en segunda ronda por segunda vez en su cuarta participación en el US Open.



El porteño es el primer latinoamericano que pasa a segunda ronda, igualando su actuación de 2015. Cuartofinalista del Masters 1000 de Montreal hace dos semanas, Schwartzman podría salir de este torneo como la primera raqueta latinoamericana, posición que pelea con su compatriota Juan Martín del Potro (28) y el uruguayo Pablo Cuevas (31º). Ahora espera el ganador del partido entre el serbio Janko Tipsarevic (67º) y el australiano Thanasi Kokkinakis (222º).



Zeballos (58º), de su lado, dijo adiós por cuarta vez en primera ronda --ésta era su sexta participación en el US Open--, al caer frente al surcoreano Hyeon Chung (47º) por 3-6, 7-6 (8), 6-4 y 6-3.



Tanto dio el cántaro del español David Ferrer en la fuente del kazajo Mikhail Kukushkin (103º ATP), que al final acabó por romperse, a pesar de haberle vencido en siete ocasiones.



Ferrer, cabeza de serie N.21 y que llegó a estar varios años en el "Top Ten", perdió el rumbo luego del primer set y terminó doblegado por 4-6, 6-3, 6-2, 6-1. Fue un largo partido de casi cuatro horas, que dejó casi deshidratado al español, afectado por la alta humedad en las canchas.



Nicolás Almagro también fue eliminado en un duro partido ante el estadounidense Steve Johnson por 6-4, 7-6 (7/2), 7-6 (7/5).



La agridulce jornada española en el cuadro masculino del Abierto neoyorquino se compensó con el triunfo de Pablo Carreño (N.12) sobre el estadounidense Evan King por 6-3, 6-2, 7-6 (7/5). Carreño, semifinalista del Abierto de Australia de este año, espera ir en esta edición del US Open más allá de las dos terceras rondas que ha logrado en tres participaciones en el evento.



