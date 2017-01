Nadal, en cuartos de final del Abierto de Australia y piensa en Raonic

Acosando a su rival y abortando su despegue en el cuarto 'set', el español Rafael Nadal volvió a los cuartos de final de un 'Grand Slam' desde Roland Garros 2015, al vencer al francés Gael Monfils, por 6-3, 6-3, 4-6 , 6-4 en el Abierto de Australia, y ahora se medirá allí con el canadiense Milos Raonic, el cabeza de serie más alto que queda en el cuadro.



La última vez que Nadal pisó una instancia así en un grande fue en París hace dos temporadas, cuando perdió ante el serbio Novak Djokovic. Lo más cerca que ha estado después fue en los octavos del Abierto de EE.UU. el año pasado, donde cedió ante el francés Lucas Pouille.



Este lunes firmó su décima aparición en Melbourne en esta ronda, superando en una las veces de 'Nole', igualando las del sueco Stefan Edberg y situándose a tres del suizo Roger Federer. En total, Nadal ha arribado 30 veces a esa orilla del 'Grand Slam', donde ha ganado 14 grandes.



Al borde de su victoria número 50 en Melbourne, el español se medirá en cuartos con Raonic, su verdugo antes de aterrizar aquí. El canadiense, entrenado antes por Carlos Moyá, ahora en el banquillo del zurdo balear, superó al español Roberto Bautista, por 7-6 (6), 3-6, 6-4, 6-1 en dos horas y 52 minutos, gracias a sus 33 saques directos, y 75 golpes ganadores.



Nadal, campeón del 2009, jugó con la experiencia y recuerdo de haberse impuesto a Monfils diez de las doce veces en las que se habían enfrentado, luchando de nuevo, y sabiendo sufrir, sobre todo cuando estuvo 4-2 abajo en el cuarto 'set', para apretar los dientes y ganar luego cuatro juegos consecutivos.



"Gael es un jugador especial, sin duda uno de los más carismáticos de este deporte", dijo Nadal. "Esta noche empecé bien, perdí oportunidades en el tercero, y él tiene un gran saque, fue muy difícil", añadió.



"Pero estar de nuevo en cuartos después de un par de años es muy especial para mi y sobre todo en Australia, donde me siento como en casa. Ahora estoy cansado, estaré mejor mañana y quizás perfecto pasado mañana", concluyó.



"Jugar muy bien es la clave", anunció para el duelo contra Raonic. Es el tres del mundo, me acaba de ganar en Brisbane, con un servicio increíble. Tendré que luchar y esperar mi oportunidad".



Dejando constancia una vez más de un tenis sobrio y eficaz, Nadal dominó al francés en los dos primeros sets en una exhalación con roturas al principio de ambos, y tuvo sus oportunidades para cerrar en el tercero. Monfils que había dicho del español que es "una leyenda, un guerrero en la pista", no se dio por vencido en esos momentos.



El francés situado tres puestos por encima de 'Rafa', en el seis del mundo, su mejor posición de siempre, y que tiene como el español 30 años, había saltado a la Rod Laver Arena en el último partido de la jornada dispuesto a una gran batalla, aunque recordando como hace tres años el de Manacor le había destruido en estas mismas pistas por 6-1, 6-2 y 6-3.



Los espectaculares saltos y golpes en suspensión del campeón mundial júnior en 2004 fueron lo mejor de su puesta en escena, conjuntamente con su reacción en el tercer set, donde se aprovechó de algunos fallos de 'Rafa' para ganar ese parcial. Pero en el cuarto, cuando Gael mejor estaba jugando y cuando dispuso de 4-2 de ventaja se topó con el mejor Nadal, que le anuló al resto y supo enderezar el resultado.



Monfils hizo gala de un descomunal servicio, con 15 directos y uno de ellos a 214 kilómetros por hora, a la vez que 52 golpes ganadores. Nadal ganó porque cometió solo 26 errores no forzados, casi la mitad de su rival, y tuvo más fuerza, física y mental al final.



El español apartó así la sombra de su derrota ante el italiano Fabio Fognini en el Abierto de EE.UU. hace dos años, cuando dominaba los dos primeros sets, y cedió en cinco. Ahora que ha superado dos pruebas de fuego seguidas, contra Alexander Zverev, cinco sets, y Monfils, cuatro, llega la gran batalla contra Raonic. Eliminado ya el croata Ivo Karlovic, que se fue de Melbourne con 119 saques directos, Raonic es el cañonero que más 'aces' ha logrado hasta el momento, con 93 en cuatro partidos disputados.



Su victoria ante Bautista le sitúa por sexta vez en los cuartos de final de un 'Grand Slam'. Nadal se ha impuesto a Raonic en seis de sus ocho duelos. El último para Raonic en los cuartos de Brisbane, donde venció el canadiense por 4-6, 6-3, 6-4. En pista dura, como la del Abierto de Australia, Nadal domina por 5-2.



EFE