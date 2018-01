‘No pensé en el retiro, y el tiempo me dio la razón’: Rafael Nadal

La vida del tenista Rafael Nadal en los últimos tres años pasó de la oscuridad con mayor desasosiego al júbilo eterno. El español vivió en el 2015 y el 2016 una caída de su juego. La tensión y la incertidumbre por lesiones, problemas de salud o baja forma relegaban al deportista ibérico a pelear por mantenerse en una buena ubicación en el escalafón mundial de la ATP y no a disputar títulos, lo que él acostumbraba. Sin embargo, en el 2017 su juego sufrió una transformación para confirmar que su leyenda aún sigue viva. Conquistó su décimo Roland Garros, ganó el US Open y volvió a ser el número uno del mundo.

Acostumbrado a batallar en las pistas como un gladiador, con mucho pundonor, el rey sobre el polvo de ladrillo mostró que sus características de juego pueden ser más agresivas que las mostradas cuando de joven comenzaba a maravillar al mundo del tenis con partidos físicos, largos y de mucho aguante desde el fondo de la cancha. Esta nueva versión de Nadal es mucho más ofensiva; busca resolver los puntos más rápido, y la combinación de golpes con su 'drive' parece imbatible para sus rivales. Para este nuevo año no tiene límites. Ganar siempre será la única opción.



El número uno del planeta le respondió a EL TIEMPO un cuestionario en el cual mostró la confianza que tiene para seguir vigente en el tenis, deporte en el cual, con cada volea, con un potente revés y sutiles globitos, pero sobre todo con sudor, ha marcado una época y se ha convertido en uno de los mejores de la historia. Su legado vale oro, y aún puede tener más gloria.



Nadal por estos días tiene su mirada puesta en ganar su segundo Abierto de Australia, luego de que el año pasado perdió la final con Roger Federer. Este martes enfrentará al argentino Leonardo Mayer en la segunda ronda, después de debutar con un contundente triunfo 6-1, 6-1, 6-1 contra el dominicano Víctor Estrella. Su idea es ir partido tras partido, pensando en que podrá ir subiendo de nivel en cada juego, pero la posibilidad de sufrir alguna sorpresa está latente porque “todos los rivales serán duros”.



Hoy, Nadal se pasea con una gran sonrisa por el Melbourne Park, complejo donde se disputa el Abierto de Australia, con la satisfacción de seguir jugando al tenis a sus 31 años. Él no cambia, es la misma persona tranquila y tímida que debutó en el circuito profesional de la ATP a los 15 años, accediendo como invitado al Internacional Series de Mallorca. En esos primeros golpes, el español no imaginaba que iba a entrar a los anales de la historia del tenis mundial.



Ganador de 16 torneos de grand slam, Nadal es considerado el mejor deportista de la historia en España. Ningún atleta en ese país ha ganado tanto como él; pero lo que más lo hace enorme es su combatividad. Es claro que para él, la palabra ‘victoria’ es casi su segundo apellido, pero cuando se ve inferior a sus rivales por diferentes motivos, nunca baja la cabeza ni se da por vencido. Ese coraje es resaltado en su patria, es ejemplo para muchas personas en diferentes escenarios. Rafael es un modelo.



La palabra ‘imposible’ no existe para Rafael Nadal. Aún le deben de quedar muchos años en el tenis, y más teniendo como referente a su máximo rival y gran amigo, el suizo Roger Federer, quien a los 36 años se mantiene vigente y sigue siendo un absoluto ganador. Mientras la salud del tenista español se mantenga en buenas condiciones, sus posibilidades de seguir imperando son bastante altas, y terminar su carrera deportiva con el récord de ser el máximo ganador de torneos grandes es un objetivo que lo seduce. Rafael Nadal no fue, Rafael Nadal sigue siendo, y hoy, desde lo más alto de este deporte, espera gestar grandes proezas que deleiten a todos sus aficionados y lo conviertan en el mejor de toda la historia.



Arranca un nuevo año deportivo con un Abierto de Australia muy llamativo y con usted como el número uno del mundo, después de varios años. El año pasado se inició ahí un año muy bueno para usted con el subcampeonato, y en el que volvió a ser el número uno del mundo, por lo que fue escogido por EL TIEMPO como el Deportista Internacional del año. ¿Cómo palpita este nuevo ‘grand slam’?



Muchas gracias. Me encuentro bien y me encuentro con ganas de jugar este torneo. Es cierto que este año, por primera vez en mi carrera, llego a un torneo del grand slam sin haber jugado partido oficial alguno antes. Vamos a ver qué tal nos va. Me siento bien. Llevaba diez días de entrenamientos a buen nivel antes de iniciar el torneo. Creo que puedo jugar bien.



¿Será una revancha de no poder haber ganado el título hace un año?



No, yo nunca miro a revanchas y no creo que sea bueno hacerlo. Mi intención y deseo es jugar bien y jugar cada ronda.



¿Se considera favorito, por su puesto en el escalafón, para ganar el título?



Favorito no creo serlo después de estos meses finales, y el escalafón no tiene tanto que ver de cara a un torneo más allá de la posición en el cuadro. Claro que es mejor estar de número uno que de veinte, pero, como digo, no es tan relevante, y cada partido es difícil y hay que jugarlo.



El 2018 será apasionante con el regreso suyo y de Federer. Además, vuelve de su lesión Djokovic, aunque a Murray habrá que esperarlo un poco más; esto, sumado a los jóvenes jugadores. ¿Cómo cree que será la temporada 2018 con todos estos elementos?



No sé, habrá que ver cómo se desarrolla la temporada. Siempre en Melbourne hay sorpresas, y todo puede pasar en una temporada que es larga. Va a ser muy emocionante y muy igualada. Lo único que espero es poder competir y disfrutar en las pistas un año más.



¿Cómo vivió el exitoso 2017 con dos títulos de ‘grand slam’ y, sobre todo, mostrando un Rafael Nadal demoledor en su juego?



La verdad es que fue un año muy positivo, con muy buenos resultados. No creo que se pudiera pedir más. Todo empezó bien en Melbourne, justo hace un año, con la final disputada. Creo que hice una muy buena temporada en general y en particular en tierra batida, donde, en Roland Garros, gané ese décimo título, tan importante para mí. La temporada pasada fue muy larga, buena pero larga, y por eso empecé un poco más tarde los entrenamientos.



¿Cuáles fueron los aspectos físicos y mentales que más se trabajaron para volver a tan alto nivel?



Siempre se trabajan todos los aspectos, y es muy importante estar bien física y mentalmente para jugar al más alto nivel.



¿Qué tipo de evolución tuvo su juego en el 2017?



No creo que sea una sola cosa, sino un conjunto de ellas. Evidentemente que no sufrir lesiones es fundamental, sobre todo durante la temporada. Yo tengo que seguir siendo fiel a mi juego y, a partir de ahí, buscar más opciones.



¿Luego de tantas lesiones y no encontrar un nivel al que nos tuvo acostumbrados se llegó a pensar en el retiro?



Retirarme, no; mi intención siempre fue recuperarme y volver a competir. El tiempo me ha dado la razón, y me encontré muy bien en 2017. También en 2016, hasta que me lesioné y tuve que abandonar en Roland Garros. Pero contra eso poco se puede hacer.



Volvió a aparecer la lesión de rodilla, ¿cuáles fueron los pilares en los que trabajó para poder competir sin que le cause daños a su cuerpo, no solo en estos primeros torneos del año sino durante todo 2018?



No se puede decir que es lo mismo, y también parece que ya no es una cosa de la que se deba hablar más. No me arrepiento de ninguna decisión. Tomé los descansos adecuados y solo jugué cuatro torneos no obligatorios.



Carlos Moyá dijo recientemente que usted no tiene techo. Luego de volver a ser el Rafa ganador, ¿qué viene en los próximos años?



Ojalá sea así, pero eso no se puede saber. Si lo consigo o no, será por muchos factores o circunstancias distintas. Pero, seguro que lo voy a volver a intentar.



Una de las imágenes más bonitas que se pudieron ver fue su abrazo con Roger Federer en la Laver Cup. ¿Cómo es su relación con el tenista suizo?



Nosotros siempre hemos tenido una buena relación, una relación sana, de respeto y mutua admiración. Es así como entendemos el deporte, y así tiene que ser. La rivalidad se queda en la pista. Nos hemos enfrentado muchas veces. Creo que hemos hecho cosas importantes en el tenis. Eso lo apreciamos. Es un gran embajador del tenis, con buena imagen y representatividad. Buenos valores. Es alguien capaz de hacer lo que hace manteniendo la pasión y el amor por el deporte.



¿Cree que Rafael Nadal es uno de los mejores jugadores de la historia?



No soy yo quien pueda hablar de una cosa así. Me parecería arrogante decir algo así.



¿Cómo ve a los jóvenes tenistas, como Zverev, Kyrgios, Goffin, entre otros?



Todos han demostrado tener un gran potencial, y algunos, como Zverev y Goffin, han conseguido ganar títulos importantes. Hay también otros que vienen por detrás jugando bien. Todos necesitan tener más continuidad en las victorias.



