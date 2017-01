Nadal se quita la presión: 'Mi carrera está hecha'

El tenista español Rafael Nadal regresa a un grand slam, luego de la lesión que lo alejó de las canchas a final del 2016, con muchas ganas de mostrar un mejor juego y mejor consistencia a la hora de resolver los encuentros a su favor. Sin embargo, sus pretensiones no son altas y lo importante para él es competir.

El jugador de 30 años definió su estado físico y de ánimo a pocas horas del comienzo del Abierto de Australia con una sola frase: “Si estoy aquí es porque creo”. “Si no me viera a mí mismo y creyera que no puedo ser competitivo, y cuando digo competitivo significa luchar por las cosas que he luchado durante los últimos diez años, estaría probablemente jugando al golf o pescando en casa”, dijo Nadal, y aseguro: “Estoy siendo sincero con esto”.

“Si estoy aquí es porque creo. No sé qué pasará en Róterdam en unas semanas, en Acapulco, Indian Wells, Miami y Roland Garros, no lo sé. Solo sé que puedo luchar por las cosas que realmente me motivan”, añadió.

Nadal aseguró que se siente “bien” en vísperas del comienzo del Abierto de Australia en el que debutará en la madrugada de mañana frente al alemán Florian Mayer, asimismo dijo que aunque su carrera “está hecha, no significa que no quiera mejorarla”.

“Estoy en un momento en el que no me siento mal. Hoy me siento bien. La lógica me dice que si llevo un mes y medio entrenando bien y jugando bien espero estar igual cuando empiece el torneo”, afirmó un motivado Rafael Nadal en una entrevista que publicó el pasado viernes el diario en línea El Español.

“Me siento bien jugando. ¿Puedo perder en primera ronda? Sí. ¿Podría optar a ganar? Evidentemente”, añadió el tenista español, ganador de 14 grand slams.

Nadal, número 9 del mundo, participará en el Abierto de Australia tras caer en los cuartos de final del torneo de Brisbane el pasado 6 de enero, aunque había iniciado su temporada conquistando el Mubadala World Tennis Championship, un torneo de exhibición en Abu Dabi.

Pese a haber tenido que poner fin prematuramente a la temporada 2016 por una lesión de muñeca que marcó su campaña pasada, Nadal afirmó no sentirse frustrado por esta y otras lesiones que le han afectado en los dos últimos años.

“Quizás sin ellas mi carrera habría sido mejor, puede ser, pero al mismo tiempo le digo que no estoy en condiciones de quejarme por absolutamente nada”, aseguró Nadal.

“Con lesiones o sin lesiones he tenido una carrera fantástica hasta el día de hoy”, añadió considerando que su carrera ya está hecha.

Además, Nadal admitió, no obstante, que tal vez ya no tenga esa racha de invencibilidad que pudo tener en sus mejores momentos.

“Es normal. Cuando uno gana menos, los rivales se creen más capacitados para derrotarte. Es la lógica natural de la carrera de todo el mundo, sin excepción. De Sampras, de Federer, de Djokovic, de Murray, mía... de todos”, dijo.

“Nadie se ha retirado teniendo la sensación de ser invencible”, pero “eso no quita que sin esa sensación de invencibilidad no se pueda optar a competir por grandes cosas, a ganar grandes cosas. Esos son mis objetivos”, aseguró.

Finalmente, un motivado tenista español señaló en Melbourne, que se encuentra feliz porque puede jugar al tenis, calificó de forma muy positiva la incorporación a su equipo técnico de Carlos Moyá, nombró al alemán de origen ruso Alexander Zverev como “el abanderado de esta nueva generación de jóvenes” y dijo que su ilusión es jugar la Copa Davis, aunque dependerá “de cómo vayan las cosas aquí”.

“Estoy aquí para disfrutar, de vuelta al circuito”, concluyó el tenista mallorquín.

