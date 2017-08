Rafael Nadal en cuartos de final del Másters 1000 de Cincinnati

El español Rafael Nadal, primer cabeza de serie, hizo buenos los pronósticos al vencer a su compatriota Albert Ramos por 7-6 (1) y 6-2, en la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati y conseguir el pase a los cuartos de final, donde le espera el griego Nick Kyrgios.



En el encuentro previsto para el jueves pero aplazado a este viernes a causa de la lluvia, ambos tenistas españoles lucieron crespones negros en sus camisetas en memoria por las víctimas de los atentados terroristas ocurridos en Barcelona y Cambrils.

El próximo rival de Nadal será el australiano Nick Kyrgios, número 23 del mundo, que en partido de tercera ronda, que también había sido aplazado el jueves, se impuso por 4-6, 7-6 (6) y 6-3 al croata Ivo Karlovic.



El duelo entre Nadal y Kyrgios, 23 del mundo, programado para esta misma noche, será el cuarto entre ambos con ventaja para el tenista español, que consiguió la victoria en los octavos de final del pasado Masters 1.000 de Madrid (6-3 y 6-1).

El partido contra Ramos no tuvo más historia que ver como Nadal necesitó un poco más de tiempo extra, una hora y 38 minutos antes de vencer a su compatriota, que luchó e hizo su mejor tenis, pero al final no pudo con la calidad del que a partir del próximo lunes será el nuevo número uno del mundo.



El primer set fue el que estuvo igualado al mantener ambos su saque hasta que llegó el desempate y Nadal barrió a Ramos al dejarle hacer solo un tanto, pero antes necesitó 59 minutos de acción.



Parecía que la historia se iba a repetir en el segundo hasta que en el cuarto juego Nadal se puso abajo con su saque 0-40 y ahí fue cuando comenzó a jugar su mejor tenis para no sólo salvar el break sino que ganó los cinco juegos seguidos hasta dejar un marcador final de 6-2 sin ningún tipo de reacción por parte de Ramos.

La victoria fue la cuarta que Nadal consiguió como profesional ante Ramos en los duelos individuales que han mantenido. Esta tarde noche también verá el veterano tenista español David Ferrer, 31 del mundo, que jugará el partido de cuartos de final ante el austríaco Dominic Thiem, tercer cabeza de serie, que llega como favorito y marca de 1-0 en el único duelo que ha mantenido con el jugador de Jávea.



Ferrer, de 35 años, que ha recuperado su mejor forma, en el partido anterior de tercera ronda llegó a los 714 triunfos para superar al alemán Boris Becker en el duodécimo lugar de la lista de todos los tiempos.



Mientras que Nadal aprovechará al máximo las horas de descanso para que en el último partido de la noche decida con Kyrgios el boleto del pase a las semifinales del torneo que se juega sobre pista dura y reparte cinco millones de dólares en premios.



