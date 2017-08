Nadal se va del Masters de Montreal, Federer llega a cuartos

El canadiense Denis Shapovalov, de 18 años, eliminó sorpresivamente este jueves al español Rafael Nadal, primer favorito, del torneo de tenis de la ATP Masters 1000 de Montreal, mientras que el suizo Roger Federer se instaló en los cuartos de final.



La joven raqueta norteamericana superó al ibérico en reñido encuentro con parciales de 3-6, 6-4, 7-6 (7/4) y en los cuartos de final se medirá contra el francés Adrian Manarino, que venció al surcoreano Hyeon Chug con un doble 6-3.

Nadal perdió la oportunidad de amanecer el lunes como número uno del ránking mundial si llegaba a las semifinales. En la posición 143, el canadiense empujó al estelar tenista mallorquín a la derrota para el deleite de una multitud que apoyaba al crédito local.

Nadal junto al suizo Roger Federer, segundo favorito, eran las dos grandes atracciones del torneo y en lucha por escalar al primer puesto de la ATP, ahora ocupado por el escocés Andy Murray.



Ganador en junio de su décimo título en Roland Garros, pero sorprendido en los cuartos de final en Wimbledon por el luxemburgués Gilles Müller, Rafa tenía a Murray en su visor para desbancarlo del primer lugar mundial, puesto que no ocupa desde julio de 2014.



Nadal tiene tres títulos en Montreal (2005, 2008 y 2013) y uno en Cincinnati (2013), otro Masters 1000 antes del Abierto de Estados Unidos. Federer, por su parte, dio un paso más en Montreal al avanzar a los cuartos de final luego de su victoria sobre el español David Ferrer. El suizo, de 36 años, nunca había perdido en 16 encuentros anteriores con el ibérico, de 35 años, al que derrotó hace 14 años en el torneo bajo techo de Viena. Pero mientras que Ferrer logró tomar el set de apertura -fin de racha ganadora de Federer en 32 parciales-, el FedEx levantó su juego para ganar 4-6, 6-4, 6-2.

Es normal, para ser honesto, perder sets y perder partidos. No puedes ganar cada set, cada partido que juegues por ahí FACEBOOK

TWITTER

Rogewr Federer avanza a cuartos de final del Másters 1000 de Montreal Foto: AFP

"Es normal, para ser honesto, perder sets y perder partidos. No puedes ganar cada set, cada partido que juegues por ahí", aseguró Federer. "Me gusta exponerme a ese tipo de partidos. Pero realmente me siento muy feliz porque sé que puedo jugar mucho mejor. David también puede jugar mucho mejor", añadió el suizo sobre el partido.



"Luchamos, ambos intentamos encontrar una forma de ganar. No tuve un buen comienzo, pero tuve un mejor final. Eso era lo importante", agregó. Federer se encontrará en cuartos con el español Roberto Bautista, quien derrotó al francés Gael Monfils en una dura pelea con parciales de 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/2).



Por su parte, el argentino Schwartzman sometió al estadounidense Jared Donaldson en tres sets con marcadores de 0-6, 7-5, 7-5, en una gran remontada tras ser apabullado en la primera manga.



El argentino se medirá en cuartos con el holandés Robin Haase, que sorprendió al búlgaro Grigor Dimitrov, séptimo favorito, al vencerlo con parciales de 7-6 (7/3), 4-6, 6-1. El rioplatense había eliminado también sorpresivamente el día anterior al austriaco Dominic Thiem, tercer cabeza de serie.



AFP