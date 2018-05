Nadal y Halep pisan el acelerador; Williams y Sharapova avanzan

El español Rafael Nadal y la rumana Simona Halep, las mejores raquetas del mundo, avanzaron este jueves a la tercera ronda de Roland Garros con buenas prestaciones, mientras que dos leyendas del tenis, Serena Williams y María Sharapova, siguen en ruta.

El austríaco Dominic Thiem, uno de los principales rivales de Nadal, remató también este jueves la faena ante el griego Stefanos Tsitsipas (39º del mundo y de 19 años), al que ganó en cuatro sets, y se medirá en la tercera fase al italiano Matteo Berrettini (96).



El argentino Juan Martín del Potro, sexto, eliminó al local Julien Benneteau en tres mangas y se enfrentará al español Albert Ramos (36), ganador de su cruce ante el noruego Casper Ruud (157) por 6-4, 6-2, 6-4.



El croata Marin Cilic, cuarto en la ATP, eliminó al polaco Hubert Hurkacz, procedente de la fase previa, y se medirá con el estadounidense Steve Johnson (46). En el cuadro femenino, la número uno mundial, la rumana Simona Halep, pasó con autoridad ante la estadounidense Taylor Townsend y retará a la alemana Andrea Petkovic (107).



La mejor raqueta mundial, finalista en 2017, doblegó a su oponente por 6-3, 6-1, y borró la desteñida imagen de su primer encuentro frente a la estadounidense Alison Riske (83), ante la que cedió la primera manga.



Nadal, vigente campeón que busca la undécima Copa Mosqueteros, aprendió del duro encuentro de primera fase con el italiano Simone Bolelli (130 del mundo) y abordó de forma más agresiva al argentino Guido Pella (78), al que apeó en tres sets (6-2, 6-1, 6-1) en dos horas y tres minutos.



Ahora le toca en tercera ronda un viejo conocido de su misma generación, el francés Richard Gasquet, al que ha ganado en el circuito ATP las 15 veces que se han medido. "Es un buen amigo, una persona normal, agradable y positiva. Es alguien a quien aprecio mucho (...) Es positivo tener a gente así en el circuito", opinó.



También mejoró su rendimiento respecto a la primera ronda la otra abanderada del tenis español, Garbiñe Muguruza, tercera de ránking WTA. La tenista nacida en Caracas en 1993 no tembló ante la joven francesa Fiona Ferro, invitada por la organización, y la venció por 6-4, 6-3 en una hora y 26 minutos.



"No era fácil este partido porque no la conocía. Estoy contenta porque estos partidos son difíciles de jugar", destacó la vencedora de Wimbledon en 2017 y de Roland Garros en 2016. No sufrió esta vez tanta presión del público francés como en 2017, cuando perdió la corona ante la también local Kristina Mladenovic en un ambiente muy hostil.



"Aprendí que es importante cuando juegas contra una rival de la casa saber que puede ser más tenso. Estaba preparada para cualquier cosa", afirmó. Muguruza tendrá como rival en la siguiente ronda a la veterana australiana Samantha Stosur (61), finalista en Roland Garros en 2010 y campeona del Abierto de EE. UU. en 2011. En el cuadro femenino volvieron a competir dos leyendas vivas del tenis: Serena Williams y Sharapova. Williams, de 36 años, remontó un set a la australiana Ashleigh Barty, 17 del mundo, y venció por 3-6, 6-3, 6-4.



Se medirá en la tercera ronda a la alemana Julia Goerges, undécima del ránking. La laureada tenista, que de nuevo saltó a la cancha con su vestido de una pieza que evoca a los de los superhéroes, compensó su falta de velocidad con su buen saque y con certeros golpes de derecha.



Sharapova, ausente en las ediciones de 2016 y 2017 por su sanción por dopaje, apartó del torneo a la croata Donna Vekic (50) por 7-5, 6-4, en una hora y 57 minutos, y se citará en la tercera ronda con la checa Karolina Pliskova, sexta del mundo.



Si tanto la rusa como la estadounidense ganan sus respectivos compromisos de la tercera fase, se encontrarían en los octavos de final. La francesa Caroline Garcia, séptima del mundo y con remotas posibilidades de ser número uno mundial en este Roland Garros, apeó a la china Shuai Peng (41) por 6-4, 3-6, 6-3, y desafiará en la tercera ronda a la rumana Irina-Camelia Begu (40).



EFE