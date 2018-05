Rafael Nadal avanzó a cuartos del Masters de Madrid

Rafael Nadal derrotó al argentino Diego Schwartzman, por 6-3, 6-4, alcanzó los cuartos de final del Mutua Madrid Open, y de paso superó los 49 parciales consecutivos ganados, por John McEnroe en 1984, récord en la Era Open, y en el caso del estadounidense en moqueta, para seguir dominando en tierra, en una jornada en la que Juan Martín del Potro dijo adiós a Madrid.

Más preciso que en el partido anterior contra el francés Gael Monfils, a Nadal le sirvió su poderío desde el fondo de la pista para desbaratar la defensa de ‘El Peque’, y derrotarle por quinta vez y segunda este año (Abierto de Australia).



Nadal solo cedió una vez su saque ante el discípulo de Juan Ignacio Chela (octavo juego del segundo set), cuando el bonaerense lució suelto, con un poderoso revés paralelo para inquietar al cinco veces ganador de este torneo.



Pero el cuartofinalista del pasado año en el US Open no pudo confirmar ese momento y cedió su servicio en el noveno juego de ese parcial ante la tenacidad de Nadal, que confirmó su victoria a continuación en una hora y 44 minutos.



Una vez apartado de su camino Schwartzman, Nadal se medirá en cuartos contra el austríaco Dominic Thiem, al que derrotó en la final del pasado año en la Caja Mágica, y luego después en las semifinales de Roland Garros, y al que se hace unas semanas, en los cuartos de Montecarlo, le infligió un duro castigo: 6-0, 6-2.



Thiem venció en octavos al croata Borna Coric, por 2-6, 7-6(5), 6-4 y después se mostró tranquilo ante su reto contra Nadal. "Jugar ante Rafa Nadal en tierra batida es el mayor desafío que existe en el tenis en estos momentos. Es muy complicado poder vencerle, pero tengo que pensar que voy a ganar el partido. Tengo mis posibilidades y soy optimista con un buen papel", dijo el austríaco.



"Le planté cara en la final y estuve a punto de poder dar la sorpresa, pero fue en Roma donde pude vencerle. Creo que allí hice uno de mis mejores partidos de mi carrera deportiva", recordó.



"La clave para ganar a Nadal está en jugar muy agresivo sin cometer muchos errores. Si a esto le sumas que él no tenga su día, hace que tus probabilidades de ganar sean mayores. Creo que el año pasado tenía más fácil el poder ganarle que este año", admitió.



Fue un mal día para el tenis argentino que había colocado a tres de sus representantes en los octavos de final, porque Juan Martín del Potro cedió ante el virtuoso revés a una mano del serbio Dusan Lajovic, discípulo del español José Perlas, 95 del mundo y de la fase previa (3-6, 6-4, 7-6), y Leonardo Mayer ante el alemán Alexander Zverev por 6-4, 6-2.



"He jugado dos partidos aceptables, pero tengo mucho por mejorar y tengo que aumentar aún más mi nivel", razonó Del Potro.



"En general, tengo que mejorar un poco más todo mi juego. El final estaba todo bajo mi control, pero fallé tres derechas fáciles en un desempate y eso es mucho", admitió al recordar el 4-0 con el que lideró ese juego corto. Ni un solo punto de rotura hubo en la victoria de John Isner ante el uruguayo Pablo Cuevas (6-7, 7-6, 7-6), firmada por el gigante estadounidense con 32 saques directos y próximo rival de Zverev.



El otro cuarto de final lo disputarán el surafricano Kevin Anderson verdugo del alemán Philipp Kohlschreiber (6-3, 7-6) y el británico Kyle Edmund que se deshizo del belga David Goffin (6-3 y 6-3).



En el cuadro femenino hicieron las maletas dos excampeonas, la rumana Simona Halep, ganadora en los dos últimos años, que cayó ante la checa Karolina Pliskova (6-4, 6-3) y la rusa Maria Sharapova, triunfadora en 2014, ante la holandesa Kiki Bertens (4-6, 6-2, 6-3).



Bertens noqueó a la jugadora siberiana en dos horas y cinco minutos, y se medirá en la penúltima ronda contra la francesa Caroline Garcia, verdugo de la española Carla Suárez, por 6-2 y 6-3. "Debo ser un poco dura conmigo misma y esperar un poco más de mí. Esa es la única forma de mejorar", admitió Sharapova.



A pesar de su derrota, Halep seguirá como número uno del mundo el próximo lunes, cumpliendo su semana número 28 al frente de la WTA.



