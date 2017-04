Nadal sólido, Murray y Wawrinka, eliminados en Montecarlo

20 de abril 2017 , 11:06 a.m.

Mucho más entonado y olvidando el primer partido contra el británico Kyle Edmund, el español Rafael Nadal derrotó este jueves al alemán Alexander Zverev en su día de cumpleaños (20), por 6-1 y 6-1, para situarse en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo y lograr la victoria número 60 en este torneo.



Ante un rival que apunta a dominar en el futuro el circuito, Nadal se impuso en tan solo una hora y ocho minutos. El nueve veces campeón en el Principado se enfrentará ahora contra el ganador del duelo entre el argentino Diego Schwartzman y el alemán Jan-Lennard Struff.

En el tercer enfrentamiento contra Zverev, después de salvar una bola de partido en Indian Wells el año pasado, y ganar en cinco sets en el Abierto de Australia en enero, Nadal no se complicó la vida. Optó primero por desplazar al gigante alemán alrededor de la pista y a apuntillar después con certeras dejadas que el español remataba de volea luego en la red.



El resultado, dos roturas en el cuarto y sexto juego, y set para el español en 28 minutos. La racha de Nadal continuó, y el de Manacor ganó hasta nueve juegos consecutivos (1-1 primer set hasta el 4-1 del segundo). Sus aciertos se unían a los errores del germano que cuando cedió su saque en el tercer juego del segundo parcial explotó y rompió su raqueta.



La derecha de Zverev no entraba, su saque no hacía todo el daño que él necesitaba y el alemán cedió su servicio en siete ocasiones en total, mientras que jamás pudo romper el del español, ni siquiera acercarse a la bola de rotura. Nadal, que empezó con doble falta el partido, lo ganó con la primera de Zverev.

Cayó el número uno

Por su parte, el número uno mundial Andy Murray fue eliminado en octavos de final del certamen que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo por el español Albert Ramos (24), que se impuso en tres sets, por 2-6, 6-2, 7-5.

No fue el mejor día para Andy Murray, el español Albert Ramos lo despachó del torneo al vencerlo por 2-6, 6-2, 7-5. Foto: Reuters

El británico había efectuado su regreso a la competición, tras más de un mes de ausencia para tratarse su codo derecho, el miércoles contra el luxemburgués Gilles Muller, a quien doblegó por 7-5 y 7-5).



Ramos, al que se enfrentaba Murray por primera vez, es un jugador clásico que se mueve bien sobre la arcilla. Este año, el catalán alcanzó las semifinales en Quito y en Rio, así como la final en Sao Paulo, todos estos torneos disputados en esta superficie.



En 2016, llegó hasta cuartos de final de Roland-Garros, para obtener después su primer título en tierra batida en Bastad (Suecia). Con 4-0 a su favor en la última manga, y teniendo dos bolas para llegar a 5-1, Murray parecía dirigirse hacia la victoria, pero su servicio, que no ha recuperado su nivel, le jugó una mala pasada (lo perdió siete veces en el partido).



Ramos logró la remontada y tuvo tres bolas de break que le habrían puesto en un 5-4 favorable y servir para ganar el partido, pero el escocés las superó para tomar ventaja y meter presión al español, que aguantó. Ramos logró después su séptimo break, para ponerse 6-5 y después mantener su servicio, logrando la mayor sorpresa de la presente edición del torneo.



Tras la derrota de Murray, el tercero del ránking, el suizo Stan Wawrinka, fue eliminado también en octavos de Montecarlo al perder con el uruguayo Pablo Cuevas (27) en dos sets (6-4, 6-4).

