Colombia se renueva y pone la Copa Davis en Daniel Galán

Mirando la nómina con la que Colombia enfrentará desde este viernes a Barbados, en el National Tennis Centre de Bridgetown, serie de la primera ronda del grupo I de la Zona Americana de la Copa Davis se encuentra con un gran cambio. Santiago Giraldo, quien hizo un pare y apenas comenzó su pretemporada, y Alejandro Falla, retirado, ya no están dentro del equipo. Sí aparece el joven Daniel Galán en su primer llamado. La renovación llegó.

Pablo González, capitán de Colombia, lo eligió porque considera que su momento de madurez ya está. El tenista de 21 años tendrá que tomar la posta y confirmar la renovación, que lo tiene a él como el segundo del país en el puesto 292. “Estoy muy contento de estar en el equipo. Terminé el año con buenas sensaciones, en la pretemporada mejoré físicamente y esta semana me he sentido muy bien jugando, a pesar de las condiciones en las que toca tener paciencia. Tengo muchas ganas de entrar a la cancha”, reconoció Galán.



Por su parte Pablo González dijo: "Cuando se hace el sorteo estás preparado para las dos opciones. Me gusta que Daniel empiece porque es más o menos lo que tenía en la cabeza, el empezar ante el singles dos de Barbados; pero siempre estás preparado mentalmente para cualquiera de los dos puntos. Lo importante es que ellos saquen su mejor tenis mañana y eso nos va a dar el resultado".



Enfrente tendrán a Barbados, un equipo débil, que sueña con dar un golpe. No se pueden confiar, pese a que el historial esté 2-0 a favor de Colombia. Darian King, la mejor raqueta de ese país, es 169, por lo que tiene mejor escalafón que cualquiera de los colombianos. “Sé de la dificultad de esta serie. Habrá que estar muy atento”, reconoció.

Darian King, la esperanza de Barbados

La historia de Barbados en Copa Davis es relativamente reciente, teniendo en cuenta que su primera participación fue en 1990 en el Grupo II, año donde precisamente tuvo a Colombia como uno de sus rivales. El enfrentamiento se dio por semifinales y nuestro país se impuso como visitante por marcador de 4-1 con un equipo conformado por Álvaro Carlos Jordán, Jaime Cortés y Miguel Tobón (con la capitanía de Iván Molina).



Al ser una nación sin mucha tradición tenística, Barbados tuvo que navegar por muchos años en las zonas inferiores de la Zona Americana. En 1993 estuvo en el Grupo III y en 1998 sufrió un duro descenso al Grupo IV, lugar en el que estuvo por 9 años: no fue sino hasta 2007 cuando regresó al Grupo III, en 2012 ascendió al Grupo II y en 2014 consiguió su mejor resultado en esta competencia al llegar al Grupo I.



La pasada temporada, tras haber descendido nuevamente al Grupo II, el equipo obtuvo tres victorias contra Paraguay, Guatemala y Venezuela para volverse a dar una oportunidad en la zona más importante de nuestro continente, bajo el liderato de Darian King, quien empezó a mostrarse en el circuito profesional y llegó a ubicarse 106 del mundo en julio del año pasado.



King, nacido en Bridgetown y actual 169 del mundo, es la principal fortaleza que tiene Barbados en esta serie. El caribeño, de 25 años, llegó a combinar el tenis con el fútbol en su etapa como juvenil y, como cuenta La Tercera, fue capitán de la Selección de Barbados Sub 17 y jugó en la liga profesional de su país con el Gall Hill FC.



Darian King alcanzó la posición 47 en el escalafón juvenil de la ITF y su gran explosión en el profesionalismo inició en 2015 cuando ingresó por primera vez al top 300 del escalafón ATP. Ese año ganó 6 títulos Futuros y empezó a tomar experiencia en los Challengers, torneos que lo catapultaron a los 200 mejores del mundo.



Este viernes, Galán enfrentará a Haydn Lewis (9 a. m.) en el primer turno y seguido, Alejandro González va contra King.



