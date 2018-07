Novak Djokovic regresó al top 10 de la ATP

16 de julio 2018 , 08:02 a.m.

Rafael Nadal prosigue una semana más en lo más alto de la clasificación de la ATP, a pesar de la derrota en semifinales ante Novak Djokovic, vencedor de Wimbledon 2018, hecho que le permite regresar al Top 10.

Tras la disputa del tercer Grand Slam del año, Rafael Nadal amplía la ventaja sobre un Roger Federer que perdió puntos, ya que ganó el año pasado, después de caer en cuartos de final ante el sudafricano y finalista de Wimbledon 2018, Kevin Anderson.



Nadal, que cayó en cuartos de final de Wimbledon el pasado año, sumó una ronda más que el año pasado, lo que le permitirá mantenerse en cabeza de la clasificación hasta el US Open. El vigente campeón de Wimbledon, Novak Djokovic, asciende once puestos y ya es número 10 del mundo.



Mientras tanto, el sudafricano y finalista de este año, Kevin Anderson, sube tres puestos y se coloca en la quinta posición de la clasificación.



Con respecto a los primeros puestos, la clasificación prácticamente no varía. El alemán Alexander Zverev continúa en el tercer puesto, mientras que el argentino Juan Martín del Potro sigue en la cuarta posición. El estadounidense John Isner, semifinalista de Wimbledon 2018, asciende hasta la octava posición ganando dos puestos.

Clasificación ATP:

1. Rafael Nadal (ESP) 9.310 puntos

2. Roger Federer (SUI) 7.080

3. Alexander Zverev (GER) 5.665

4. Juan Martín del Potro (ARG) 5.395

5. Kevin Anderson (RSA) 4.655

6. Grigor Dimitrov (BUL) 4.610

7. Marin Cilic (CRO) 3.905

8. John Isner (USA) 3.720

9. Dominic Thiem (AUT) 3.665

10. Novak Djokovic (SRB) 3.355