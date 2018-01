Djokovic ganó en su regreso a las canchas, tras 6 meses de ausencia

10 de enero 2018 , 08:00 a.m.

10 de enero 2018 , 08:00 a.m.

El serbio Novak Djokovic venció este miércoles, por 6-1, 6-4, al austríaco Dominic Thiem en su estreno en el torneo de exhibición Kooyong Classic de Melbourne, donde el exnúmero uno del mundo reapareció después de seis meses de ausencia por una lesión crónica en el codo derecho.

Novak Djokovic afrontó su primer partido en los últimos 181 días con una manga compresiva cubriendo su brazo derecho. Sólo eso recordó su dolencia, ya que el jugador de Belgrado, ganador de doce títulos de Grand Slam, se mostró competitivo.

Llevaba seis meses esperando este momento. Me siento genial FACEBOOK

TWITTER



Satisfecho por el nivel mostrado ante el quinto mejor jugador del circuito masculino, 'Nole' aseguró que este duelo le permite saber dónde está y comprobar que el trabajo realizado junto a su equipo a lo largo de la pretemporada "funciona".



"Todo ha salido bastante bien", celebró el serbio. "Especialmente el servicio, que era una de las grandes incógnitas por la lesión en el codo. Ése era un golpe que no podía hacer en julio y por esa razón decidí parar en Wimbledon", explicó.



Ganador del Abierto de Australia en cinco de las siete últimas ediciones -y también en 2008-, Novak Djokovic se mostró "muy feliz" pero rechazó decir que se encuentra "al cien por cien". "Eso lo diré cuando empiece un torneo", recalcó.



El exnúmero uno del mundo renunció en el comienzo del curso al torneo de exhibición de Abu Dabi y al evento de Doha, ya perteneciente al circuito de la ATP, para continuar su puesta a punto antes del primer Grand Slam de la temporada.



Djokovic tiene previsto participar esta misma noche en el Tie Break Tens y disputar un partido más en el Kooyong Classic esta semana, según informó la organización del certamen.



"Creo que con eso será suficiente", agregó al ser preguntado por su rodaje previo al major australiano.



"Esta es la primera vez en toda mi carrera que estoy tanto tiempo fuera y lo ideal hubiera sido disputar otro torneo antes del Abierto de Australia, pero no he tenido opción", sentenció.



EFE