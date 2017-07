Novak Djokovic termina la temporada por lesión en su codo derecho

El serbio Novak Djokovic comunicó este miércoles en una rueda de prensa celebrada en Belgrado su decisión de dar por terminada la temporada por una lesión en el codo derecho que requiere "un reposo prolongado".

El exnúmero uno del mundo explicó que "todos" los especialistas consultados coincidieron en que para curar esta dolencia es necesario "un periodo prolongado de descanso".



"Cinco meses parecen muchos", comentó Djokovic acerca de su renuncia al último tramo de temporada, "pero estoy convencido de que pasarán rápido".



El jugador de Belgrado, de 30 años, confía en que este paréntesis le permita "estar recuperado para el inicio del próximo año" tras asumir que deberá renunciar, entre otros torneos, al Abierto de los Estados Unidos y al Masters de Londres, además de a la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis.

"Lo más importante ahora es mi recuperación para poder jugar libre de lesiones un deporte que amo. Haré todo lo que esté en mi mano para recuperarme", aseguró el serbio, poseedor de doce títulos de Grand Slam.



Novak Djokovic adelantó asimismo que en los próximos meses tratará de fortalecerse físicamente y de "mejorar algunos elementos del juego" que no ha podido trabajar en los últimos años por tener un calendario tan apretado.



"Mi codo está dañado por un exceso de juego. Me molesta constantemente cuando saco y ahora también cuando golpeo de derecha", afirmó. 'Nole' remarcó que su cuerpo "tiene un límite" después de varios años en los que ha sido capaz de esquivar los problemas.



"Al principio de mi carrera tuve muchas lesiones, pero durante años, con mucha paciencia y dedicación, encontré una solución. Así es como encaro ahora esta situación y creo firmemente que volveré más fuerte", agregó el tenista serbio.



Djokovic señaló igualmente que Andre Agassi apoya su decisión y confirmó que seguirá formando parte de su cuerpo técnico. "Me va a ayudar a recuperar la forma y a volver más fuerte después de este periodo de recuperación", añadió.



Además, Djokovic anunció que "otro momento importante está por venir". "Mi mujer Jelena y yo estamos esperando a nuestro segundo hijo", dijo.



EFE