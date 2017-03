Kyrgios jugará con Federer en semifinal de Miami

El australiano Nick Kyrgios ganó este jueves 6-4, 7-6(9), 6-3 al joven tenista alemán Alexander Zverev en un vibrante partido de cuartos en el Masters 1.000 de Miami y se jugará este viernes el paso a la final con el suizo Roger Federer.



Con su segunda victoria consecutiva sobre Zverev, tras ganar al alemán en el reciente Masters 1.000 de Indian Wells, Kyrgios alcanzó así su segunda semifinal consecutiva en Miami.

Ambos jugadores, de 21 y 19 años respectivamente, desplegaron un gran tenis en la pista central de Crandon Park, aunque Kyrgios estuvo más fino en el cómputo de un partido caracterizado por el gran futuro y presente de ambos, pero también sus volátiles comportamientos en la pista.



Y es que el partido fue vibrante y parejo entre dos jóvenes jugadores que pueden ofrecer en los próximos años uno de los grandes duelos del tenis, tal y como hicieran en el pasado Pete Sampras y Andre Agassi o Roger Federer y Rafael Nadal estos últimos años. Pero la igualdad se quedó en el noveno juego del primer set, en el que Kyrgios mantuvo la cabeza más fría que la joven promesa alemana, 20 de la ATP con solo 19 años, y le rompió el saque y después lo confirmó para ganar el primer set por 6-4.



Tras perder el set, el alemán no pudo contener la rabia y arrojó la raqueta al suelo y al ver que no se había roto la pisó hasta conseguirlo. Ese revés pareció no afectar al alemán, que mantuvo a raya a Kyrgios, 16 de la ATP con sus 21 años, especialmente en el quinto juego, donde tuvo opción de una rotura de servicio que podría haber roto definitivamente el partido.



Así las cosas, los dos jóvenes tenistas mantuvieron su saque y se llegó al desempate, en el que el australiano desperdició cuatro bolas de partido, lo que permitió a Zverev forzar el tercer set.



Sin margen apenas para el error, Kyrgios se puso de nuevo por delante al romper el saque de su rival en el sexto juego y confirmó el quiebre en el siguiente para ponerse 5-2, distancia que el alemán no pudo recuperar y dijo adiós al torneo tres semanas antes de cumplir 20 años el próximo día 20 de abril.



Así, el germano no pudo lograr una nueva remontada, después de salvar tres puntos de partido ante el estadounidense John Isner en tercera ronda de Miami y voltear este miércoles el marcador ante el primera cabeza de serie y tercer tenista del mundo, el suizo Stan Wawrinka.

Alexander Zverev, tenista alemán. Foto: AFP



El rival del australiano será Federer, que se clasificó hoy al derrotar por 6-2, 3-6 y 7-6(6) al tenista checo Tomas Berdych, que llegó a disponer de dos bolas de partido. De ese partido saldrá el finalista que se deberá enfrentar al ganador del partido de este viernes entre el español Rafael Nadal y el italiano Fabio Fognini.



Federer y Kyrgios ya quedaron encuadrados hace dos semanas en cuartos de final de Indian Wells, pero el australiano se retiró antes de la disputa del choque debido a una enfermedad. Hasta la fecha los dos tenistas solo se han enfrentado en una ocasión, en el Masters 1.000 de Madrid en 2015, en el que australiano ganó en un partido con tres desempates, 6-7(2) 7-6(5) y 7-6(12).



EFE