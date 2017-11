Nadal y Del Potro, a cuartos de final del Masters 1.000 de París

El tenista español Rafa Nadal, quien tuvo molestias en la rodilla derecha en el sudado triunfo contra el uruguayo Pablo Cuevas, avanzó este jueves a los cuartos de final del Masters 1.000 de París, estancia a la que también accedieron el argentino Juan Martín del Potro y el español Fernando Verdasco.

En los octavos del torneo, que se juega en pista dura, resultó también eliminado el español Roberto Bautista (23º del mundo), quien cedió ante el croata Marin Cilic, quinto en el escalafón.



Nadal, de 31 años, se presentó con una noche nada plácida un día después de haber blindado su primer puesto en la ATP en 2017 y marcar un nuevo hito: será el jugador de mayor edad en acabar el año al frente de la ATP y el primero que lo hace superados los 30 años.



Contra Cuevas, también un especialista en tierra batida que ocupa el puesto 36º en el circuito, terminó por imponerse a base de garra y golpes magistrales desde el fondo de la pista, pero le costó horrores cerrar el encuentro.



Ganó el primer set con comodidad (6-3), cedió el segundo 6-7 (5) y venció el tercero (6-3) en dos horas y veinte minutos. El tenista de Manacor compareció ante los medios con un gesto serio y preocupado y se le notó contrariado cuando le cuestionaron insistentemente sobre su rodilla derecha.



"Es obvio que mi rodilla no está el 100 %. Si no, no hubiese pedido al entrenador que me pusiese allí una venda", terció el tenista, quien insistió en que, si no sucede nada extraño, jugará en menos de dos semanas el Masters 1.000 de Londres. Nadal tendrá como rival este viernes por la tarde al croata Filip Krajinovic, 77 del mundo.



"Será un oponente duro. Ha tenido una temporada exitosa y ha gando varios 'challengers' y ahora está jugando bien en ATP, ganando muchos partidos", opinó el tenista español, quien buscará seguir en liza para poder ganar su primer Masters 1.000 en París, torneo que se le resiste.



Otro conocido nombre que pasó a cuartos fue Del Potro (17º), quien venció al holandés Robin Haase (43º) por 7-5, 6-4 y ya roza la clasificación al Masters 1.000 de Londres, al que podrá acceder si vence a su rival del viernes, el estadounidense John Isner (14º), quien hoy orilló a Grigor Dimitrov, octavo del mundo.



"Hace cinco o seis semanas atrás, era una locura pensar que podría estar en Londres", dijo a la prensa el tenista de Tandil. Junto a Nadal, el otro español superviviente es el madrileño Fernando Verdasco, número 39º del mundo.



A sus casi 34 años, el tenista venció a uno de los gallitos del circuito, el austríaco Dominic Thiem (sexto del mundo) en dos sets (6-4, 6-4) y se medirá al estadounidense Jack Sock (22º), que doblegó al francés Lucas Pouille (18º).



Se trata de los primeros cuartos de final del tenista español en un ATP 1.000 desde la edición del Mutua Madrid Open de 2012 y sus primeros en su decimocuarta tentativa en el torneo de París. Los cuartos los completan el choque entre Cilic y el veterano tenista francés Julien Benneteau, 83º del mundo y que apeó al belga David Goffin (10º).



A pesar de esta derrota, Goffin certificó su pase al Masters 1.000 de Londres del 12 de noviembre. Goffin, el primer belga que se clasifica para este torneo, es el séptimo jugador que logra la plaza y se une en el torneo de maestros a Nadal, el suizo Roger Federer, el alemán Alexander Zverev, Dimitrov, Thiem y Cilic, que ya estaban clasificados.



EFE