Nadal venció a Schwartzman y está en semifinales de Roland Garros

07 de junio 2018 , 07:41 a.m.

El español Rafael Nadal se recuperó del sofoco del miércoles, cuando se aplazó por la lluvia su partido contra el argentino Diego Schwartzman en el que iba en desventaja, y selló este jueves su pase a las semifinales de Roland Garros, donde le espera el croata Marin Cilic o el argentino Juan Martín del Potro.

En un partido que se extendió tres horas y 42 minutos -dos horas jugadas el miércoles y una hora y 42 minutos el jueves-, el número uno del mundo consiguió doblar la rodilla al duro y correoso jugador argentino, al que tuvo que remontar un set en contra (4-6) para luego imponerse por 6-3, 6-2, 6-2.



Nadal, quien vio cortada su racha de 37 mangas seguidas ganadas en Roland Garros por culpa de Schwartzman, mejoró su prestación después de los dos parones del miércoles por la tarde debido a la lluvia.



En la primera interrupción, el tenista español perdía el primer set (6-4) y estaba incluso 3-2 abajo en la segunda manga. Cuando se retomó el partido 45 minutos después, Nadal dio la vuelta al marcador en solo 20 minutos y se puso 5-3 justo en el momento en que se decretó el aplazamiento del encuentro hasta este jueves.



Con el sol que asomó este jueves en la Philippe Chatrier, el español sacó el mazo y controló la agresividad de su amigo Schwartzman, duodécimo del mundo.



"Ha sido muy difícil. Es un gran amigo (Schwartzman), un gran trabajador. Le deseo todo lo mejor para el futuro. Después del parón por la lluvia he jugado mucho mejor, más agresivo", manifestó al término del partido.



El tenista de Manacor celebró el punto ganador del partido -conseguido al cuarto intento- con un salto de júbilo. Y no era para menos. La resistencia que le ofreció el pequeño jugador de Buenos Aires (1,70 metros) no la había encontrado en este torneo, en el que apeó a Simone Bolelli (130), Guido Pella (78), Richard Gasquet (32) y Maximilian Marterer (70).



Estas semifinales, que serán entre Cilic o Del Potro, serán sus undécimas en Roland Garros. Siempre que las jugó ganó la Copa de los Mosqueteros.



EFE