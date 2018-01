Rafael Nadal afirma que volverá en el torneo de Acapulco

El tenista español Rafael Nadal, número uno del mundo, volverá a competir en el torneo de Acapulco (26 de febrero) tras la lesión muscular que le obligó a retirarse del Open de Australia y confío en ser de nuevo el mejor jugador sobre tierra batida, su gran objetivo de la temporada.

El jugador balear ha realizado estas declaraciones en Alicante durante una conferencia que ha ofrecido en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) ante unas 1.200 personas en un acto organizado por el Banco Sabadell del que el tenista manacorí es embajador.



Nadal, que ha sido ovacionado varias veces por el auditorio, confirmó que estará presente en los próximos torneos de Acapulco, Indian Wells y Miami, aunque su gran reto es llegar en plenitud a la temporada de tierra batida.



"Fue una rotura pequeña, pero fue imposible seguir", dijo el balear, quien consideró los torneos de MonteCarlo y Roland Garros "la época más importante del año". Nadal tuvo palabras de elogio para Roger Federer, al que felicitó por su vigésimo título del Grand Slam, y destacó la buena sintonía entre ambos al señalar que "esto es un deporte y la rivalidad se acaba en la pista".



El tenista también anunció su intención esta temporada de formar parte del equipo de la Copa Davis, ya que considera que hay una "oportunidad" este año de volver a ganarla, si bien matizó que lo primero será su salud.



"Los cambios drásticos de pista son poco aconsejables. Mi prioridad ahora es estar sano y poder elegir el calendario que crea más conveniente", comentó Nadal, quien confió en la victoria española en la eliminatoria ante Gran Bretaña.



‘Rafa’ admitió que España ha vivido "25 o 30 años" muy buenos a nivel de tenis y que es posible que ahora "llevamos cuatro o cinco parados". Además, pidió que no se compare a las nuevas generaciones con Federer, Djokovic o él "porque en la historia del tenis nunca coincidieron tres jugadores que ganaron tanto".



El número uno del mundo dijo que su mayor ilusión es seguir compitiendo y que no hará "nada raro" para defender el primer puesto del ránking internacional. Nadal desveló que le motivan más los partidos en los que ha tenido que sobreponerse a un marcador adverso que los que domina de forma clara.



El manacorí también habló de los proyectos sociales de su Fundación y de la escuela y dijo no tener miedo al momento de su retirada. "No tengo preocupación por eso. Cuando llegue lo sabré", dijo. Por último, el jugador también se refirió a la situación política de España. "Estamos viviendo situaciones excepcionales.



El enfrentamiento es algo que no me gusta. Llevamos meses en una situación desagradable y espero y deseo que las cosas vuelvan a su cauce", señaló. "Tengo mis ideas, pero lo más importante es restablecer la normalidad ciudadana y que haya convivencia pacífica, que es lo que siempre ha habido en nuestro país", concluyó entre aplausos el tenista.



EFE