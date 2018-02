Nadal se resintió de la lesión y no jugará el torneo de Acapulco

El español Rafael Nadal no jugará el torneo de Acapulco, certamen en el que debía debutar en la noche de este martes contra su coterráneo Feliciano López. El español, alejado de las canchas durante los últimos 34 días como consecuencia de una lesión de grado 1 en el psoas-ilíaco de su pierna derecha, que le obligó a retirarse de los cuartos de final del Abierto de Australia, renunció a última hora al ATP de Acapulco.



El número dos del mundo tomó la decisión después de sentir dolor en la misma parte donde presentó la lesión en Australia. El jugador se someterá este miércoles en esta misma ciudad a nuevos exámenes médicos para conocer la magnitud de la lesión y valorará si puede tomar parte la próxima semana el Masters 1.000 de Indian Wells.

“Había hecho todos los pasos adecuados para llegar bien preparado al torneo, que era mi objetivo y mi ilusión. Desgraciadamente, ayer (lunes) en el último entrenamiento antes de debutar volví a notar un pinchazo en la misma zona en la que tuve el problema en Australia” dijo Nadal en la rueda de prensa convocada de urgencia y en la que estuvo acompañado por Raúl Zurutuza, director del torneo.

Los médicos me han dicho que es imposible jugar. Me duele y no tengo elección. Siempre intento hacerlo hasta el último momento pero no está en mí. Lo siento por todos los aficionados FACEBOOK

"Los médicos me han dicho que es imposible jugar. Me duele y no tengo elección. Siempre intento hacerlo hasta el último momento pero no está en mí. Lo siento por todos los aficionados y por los organizadores", explicó.



Nadal llegó el 19 de febrero en la isla de Cozumel, donde es copropietario de dos hoteles, y empezó a preparar su vuelta a la competición. El pasado viernes arribó a Acapulco y desde entonces se entrenó en doble sesión.



Hasta el lunes, la preparación del campeón de 16 grandes para el torneo había sido óptima, pero ese día sintió un pinchazo en su pierna derecha, con lo que reapareció el problema físico. La renuncia de Nadal a Acapulco es otra frustración en un doloroso comienzo de temporada, luego de su retiro en Australia.



Con esto, Feliciano López chocará ante el ‘lucky looser’ Daniel Taro de Japón y en segunda ronda se enfrentaría al estadounidense Jared Donaldson.



Nadal, entonces, no defenderá 300 los puntos de la final de 2017 (perdió con Sam Querrey) y viajará a California para preparar el Masters 1.000 de Indian Wells, que comenzará el 8 de marzo.



Ahora su primera parte de la temporada es toda una incógnita. Aún es duda en Indian Wells, Miami y la gira sobre polvo de ladrillo que contempla los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, que culmina en París con el Roland Garros, el objetivo de la primera parte de la temporada.

El año pasado Nadal ganó el Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos y se repartió en partes iguales con el suizo Roger Federer la mitad de los torneos 'Grand Slam', lo cual le sirvió para acabar el 2017 como primero del ránking mundial.



Este mes, Federer ganó Rotterdam y recuperó el número uno, alrededor de lo cual Rafa recordó que no juega para la primera posición y cree que el suizo tampoco porque es algo que llega como consecuencia de jugar los torneos importantes y rendir bien en ellos.



Después de la salida de Nadal, el cuadro de Acapulco tendrá como principales favoritos al alemán Alexander Zverev, quinto de la clasificación mundial, el austríaco Dominic Thiem, sexto, el sudafricano Kevin Anderson, octavo, y el argentino Juan Martín del Potro, noveno.



DEPORTES