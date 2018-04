Monteiro y Clezar, los elegidos en sencillos por Brasil en la Davis

El equipo brasileño hizo su presentación oficial ante los medios de comunicación este miércoles en la previa del enfrentamiento que tendrá frente a Colombia, en la disputa de la segunda ronda del Grupo I de la Zona Americana de Copa Davis, que se jugará los días 6 y 7 de abril en el Parque Distrital de Raquetas de Barranquilla sobre cancha con superficie dura.



Los visitantes, dirigidos por João Zwetsch y que tienen en su nómina a Thiago Monteiro, Guilherme Clezar, João Pedro Sorgi, Marcelo Melo y Marcelo Demoliner, se mostraron satisfechos en la ciudad luego de los entrenamientos que han sostenido desde su arribo el pasado domingo.

El capitán del equipo confirmó que los jugadores que estarán en los partidos de sencillos este viernes serán Thiago Monteiro y Guilherme Clezar, raquetas número dos y número cuatro respectivamente de su país. “El equipo titular es Clezar y Monteiro, ese es el equipo que tenemos nosotros. Y Melo y Demoliner en el dobles es la idea”, comentó.



También aprovechó para referirse a las condiciones climáticas de Barranquilla, ciudad que ha soportado un viento constante durante los últimos días. “Hemos tenido tres días de entrenamiento, las condiciones nos han parecido muy buenas y las pelotas buenas también. A lo que hay que adaptarse un poco es al viento que a veces es más fuerte, a veces es menos, pero es muy constante”, afirmó.



Además tuvo la palabra Marcelo Melo, el jugador de más edad y experiencia en el equipo (número uno en dobles), quien dio a conocer los consejos que les puede entregar, desde esta posición, a sus compañeros.



“Ellos son nuevos, pero ya han jugado Copa Davis. Nosotros tenemos un enfrentamiento muy duro ante Colombia, con jugadores con quien hemos jugado muchas veces en contra. Para mí ellos (sus compañeros) tienen la experiencia suficiente para saber cómo jugar y cómo enfrentar esta serie porque Colombia tiene un equipo muy duro. Yo lo que trato es de pasar mi experiencia por ya haber jugado más de 10 años Copa Davis, pero ellos han entrenado muy bien”, puntualizó.



La principal raqueta del equipo visitante, Thiago Monteiro, también se refirió a su actual momento en el circuito, donde lleva 6 derrotas consecutivas; sin embargo, es consciente que hay un plus extra al momento de afrontar los encuentros en esta competición.



“Creo que he entrenado muy bien y con condiciones que son muy parecidas a donde vivo en Rio. La verdad he tenido partidos duros donde no he conseguido la victoria, pero la Copa Davis es una competencia diferente donde se juega con el corazón; y los tenistas siempre suben aquí el nivel. Así que espero poder estar bien”.

Con información de Fedecoltenis