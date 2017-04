‘Fue un partido vergonzoso; hay un problema mental’: Mariana Duque

Verla en la cancha tan perdida, sin encontrar un punto fijo a donde apuntar su mirada, sino bastante afectada por su juego, comprobó que Mariana Duque sigue sin encontrar su nivel y este lunes quedó más que comprobado cuando fue superada en la primera ronda del WTA de Bogotá contra Aleksandra Krunic. Ella fue bastante autocrítica.

“Creo que las sensaciones todo el mundo las vio. Ha sido el primer partido en toda mi vida que me he sentido tan mal aquí en Bogotá. Es parte del deporte. No todos los días puedo jugar increíble, como quisiera. Así que claramente estoy triste, frustrada, porque no pude hacer nada. Ella jugó normal y yo ni siquiera le di para que pudiera sufrir un poquito. No tengo mucho más que decir, fue un partido bastante vergonzoso de mi parte”, afirmó Duque.

La tenista colombiana no ocultó verdades ni responsabilizó a la lesión que sufrió hace algunos meses por el mal rendimiento de este lunes. “Después de la lesión no he vuelto a tener el saque que tenía. He perdido muchísima fuerza, aunque en los dos últimos meses he mejorado. Desde que comencé a entrenar en Bogotá no he podido, los torneos anteriores que jugué a nivel del mar estuve bien. No tengo lesión ni nada en el hombro, solo es un miedo que tengo de sacar y hacerme daño. Es un problema mental”.



Por otro lado, Mariana Duque aseguró que jugar en Bogotá ya no es una ventaja para ella. Conociendo el clima y la altura, la tenista local ya no siente que estos factores puedan incidir a favor.



“Cada año que juego en Bogotá me siento peor. Creo que es por todas las ganas que tengo de hacerlo bien y ver a la gente que espera mucho de mí que no me dejan jugar del todo bien. Eso quedó hoy (lunes) demostrado en la cancha. Me sentí frustrada, la estaba pasando muy mal así que eso pasa”, añadió.



