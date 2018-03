‘Desde mitad de año espero conseguir cosas mejores:’ Duque

De plazo en plazo ha estado la tenista colombiana Mariana Duque, quien lleva varios años sin encontrarse en el circuito de la WTA. Se autopresiona y se exige más de lo que puede entregar y esa tensión la ha llevado a estar insegura y tener un nivel bastante bajo. Para esta temporada, la bogotana le dio un revolcón a su carrera, cambió a su equipo de trabajo y decidió bajar de categoría y jugar torneos futuros.

Desde mayo del 2016 no disputa una final en un torneo WTA. En aquella oportunidad perdió la disputa por el título 2-6, 2-6 con la holandesa Kiki Bertens. La crisis de resultados y de buen posicionamiento de su juego se ha visto por su bajo rendimiento, golpes equivocados, pérdida de su saque, además de lesiones.

Precisamente, este domingo perdió en el cuadro clasificatorio del WTA Premier Mandatory de Miami 6-3, 6-2 con la belga Ysaline Bonaventure.



“A finales del año pasado decidí cambiar por completo mi grupo de trabajo. Quise salir de la zona de confort en la que siempre estuve. Ahora trabajo con los argentinos Juan Pablo Paz y Emiliano Redondi y también cambié a mi preparador físico. Desde mitad de año espero conseguir triunfos y cosas mejores”, le dijo a EL TIEMPO Duque.

El inicio de esta temporada estuvo marcada por más de lo mismo. Malas sensaciones, derrotas en la WTA. Decidió darle un giro y dedicarse a jugar torneos futuros de la ITF, un retroceso para una jugadora que se mantuvo dentro de las 100 primeras. La apuesta fue clara: tener más ritmo de competencia.



“Estábamos buscando confianza, ritmo de partidos. Desde septiembre del año pasado no competía. En los primeros torneos del año no gané muchos partidos, así que la idea era intentar jugar partidos y volver al ritmo de la competencia”, añadió.

Autocrítica

En estos torneos, que ha jugado en Brasil y Estados Unidos, fue siembra número uno, pero no pasó de semifinales. Un rendimiento que preocupa, pero por el cual Duque prefiere no autosugestionarse.



“Cualquier deportista siempre quiere las cosas ya. Tenemos muy poca paciencia para eso. Pero yo creo que en este caso me va a tocar tener paciencia. Si hago las cosas bien, quizá todo pueda cambiar, y estoy mentalizada en que las cosas no me salgan bien ahorita”.



La mentalidad es uno de los mayores problemas del tenis colombiano y ella lo acepta. “Es difícil, no es fácil controlar la mentalidad. Siempre tienes ilusión de hacerlo bien y ganar cosas, pero, por otro lado, el equipo me dice que no pasa nada, que no me tengo que preocupar ni afanar. A veces choco mucho con eso. Espero tener la paciencia para poder entender que las cosas que no me salgan ahora me saldrán después. Esperar que en cualquier momento se me prenda el bombillo. Será importante seguir trabajando para que este año todo salga bien”.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4