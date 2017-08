Daniel Galán es el segundo colombiano en la ATP

Tímido, mas no temeroso. De pocas palabras, pero muy emotivo. Con un trabajo físico por mejorar, pero con un talento y futuro prometedores. Así, resumido y sin mucho ruido, Daniel Galán, de 21 años de edad, acabó con la larga y contada hegemonía de tenistas colombianos que han sonado en los últimos años en Colombia para ser la raqueta número dos del país (puesto 308 en el escalafón de la ATP) y comenzar la época del recambio generacional, que comienza a necesitarse, pensando también en Copa Davis.

Como el dicho de campaña electoral para la presidencia de hace varios años en Colombia, Galán tiene como pilar el “trabajar, trabajar y trabajar”. Su timidez a la hora de expresarse y la humildad de su persona, una persona que sueña en grande, no le permiten dar extensas y elaboradas declaraciones. Lo que tiene que demostrar lo hace en la cancha, y ahí lo ha hecho.



“Soy un poco tímido por fuera de la cancha, pero en la cancha me concentro. El trabajo y la constancia me han ayudado”, le contó a EL TIEMPO.



En 2006 empezó su excursión de lleno en los torneos de categoría challenger. Jugó innumerables etapas de clasificación y cuadros principales en eventos en diferentes países.

Daniel Galán, tenista colombiano. Foto: Claro Open Floridablanca

Galán tiene características particulares. Se formó como jugador con las enseñanzas de su padre, Santos. Él fue quien lo encaminó por este camino, hasta que Colsanitas lo llevó a ser parte de su equipo.



“Siempre se ha caracterizado por tener una muy buena potencia, buen saque y buena derecha. Esto le ha permitido ir avanzando en el escalafón, y Colsanitas estaba buscando un jugador de ese tipo. Por eso tomamos la decisión de vincularlo”, le dijo a este diario Felipe Berón, entrenador del equipo Colsanitas.



Galán, como toda su familia, es vegetariano, y su masa muscular no era potente. Además, identificaron unos patrones en los que se debían enfocar para sacar lo mejor de él.



“Tenía muchas falencias físicas. No hacía mucho físico. Era un jugador que por constitución era flaco y sin musculatura. Entonces teníamos que entrar a trabajar esa parte nutricional. En parte, los logros que ha obtenido son por ese trabajo, que le ha permitido desarrollar su juego”, aseguró Berón.



En la parte técnica se trabajó para que su revés no fuera tan plano, típico de un jugador acostumbrado a la altura. Además, se le mejoró ir más a la red cuando sus pelotas se quedaban cortas y rondar más en media cancha. De ahí su nivel en este año, que le dio el título del Future Gobernación del Cesar y el subcampeonato del ITF Future de Manizales.



Cabe destacar que a su edad no supera los logros de Santiago Giraldo, quien a los 20 años ya estaba entre los 150 primeros de la ATP y tenía títulos en los challenger de Bogotá y Quito, ni los de Falla, quien a los 23 años ya era top 100.

Opción en la Davis

Pensando en la confrontación contra Croacia, en el repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis, se abre la posibilidad de tener otra carta para ser la segunda raqueta que acompañe a Giraldo. Su adaptación a la altura y el buen momento sería una buena opción para Pablo González, capitán del equipo.



“Sé que estoy muy cerca de jugar la Davis. Está esa gran posibilidad. Trato de manejarlo con calma. El capitán tomará la decisión más sensata”, dijo Galán.



Sin embargo, Berón es más realista y, aunque le ve el potencial, cree que la falta de experiencia lo pueda alejar de la Davis. “El nivel lo tiene, pero hay otros temas que hay que tener en cuenta. Nunca ha jugado un partido al mejor de cinco sets. Eso es algo diferente. Nunca ha jugado Copa Davis; más ahora: en una confrontación tan importante se maneja bastante presión. No tiene la experiencia”.



Por ahora, la opción está, pero de seguro no estará como la segunda carta contra Croacia por la envergadura del juego; pero que pide pista, lo hace. Aún más sabiendo que detrás están Alejandro González o Eduardo Struvay, a quienes se les acabaron las oportunidades.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4