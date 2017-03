Juegos de Copa Davis se definirán al mejor de tres sets

Los partidos de la Copa Davis se disputarían en el futuro al mejor de tres sets. El Board de la Federación Internacional de Tenis (ITF), organizadora de la competición, formuló sus propuestas al respecto, según anunció este jueves en un comunicado.



La ITF quiere así reformar una competición en la que a menudo están ausentes las mejores raquetas del circuito por la sobrecarga del calendario. En febrero, en la primera ronda de esta edición, el serbio Novak Djokovic fue el único 'Top 10' que estuvo presente.

"Durante su reunión en Indian Wells, el Board de la ITF aprobó por unanimidad un conjunto de reformas para la Copa Davis y la Fed Cup", explicó la ITF en un comunicado.



Entre las propuestas que recibieron luz verde está que los partidos de la Davis se disputen al mejor de tres sets (victoria para el primero que sume 2 sets). Actualmente se juegan al mejor de cinco sets, igual que en los torneos del Grand Slam.



Además hay "conversaciones" con las partes para organizar los partidos de la Copa Davis en dos días y no en tres como actualmente. No se precisó en qué días se disputaría ese nuevo formato (viernes-sábado o sábado-domingo), ni el orden en el que se jugarían los cinco partidos de cada eliminatoria.



Actualmente, el viernes se juegan dos individuales, el sábado el partido de dobles y el domingo los dos últimos individuales.



En la Copa Federación, el equivalente femenino a la Davis, se juegan dos individuales el sábado, dos individuales el domingo y el último punto es el de dobles, también el domingo. Las propuestas del Board formarán parte de la agenda de la asamblea anual de la IFT en agosto. "Todos los cambios necesitan un voto formal de aprobación", precisó la ITF en su comunicado.



La cuestión de la final en terreno neutral también se abordó, indicó a la AFP el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Guidecelli, que dirige la comisión Copa Davis de la ITF. "Esta cuestión de la final se discutió, pero todavía no se decidió nada", explicó.