Cabal y Farah, ¡a doble o nada en el Abierto de Australia!

Tan solo fue ver cómo la devolución de los hermanos Bryan se quedaba en la red para explotar en un profundo grito de desahogo. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah levantaron sus brazos y celebraron lo que para ellos es un paso más para uno de los objetivos en los que tanto han venido trabajando. Derrotaron este jueves 7-6(1), 7-5 a los hermanos estadounidenses Mike y Bob Bryan para acceder por primera vez como pareja a la final de un torneo de grand slam, en la modalidad de dobles. Enfrentarán este sábado a Oliver Marach y Mate Pavic. Ese título está más cerca.

Los colombianos mostraron un entendimiento máximo para sacar a una de las mejores parejas de la historia. En un partido cerrado no se equivocaron y aprovecharon los nervios de sus rivales. Sus saques fueron potentes y en la red fueron agresivos. La convicción de que no se les podía escapar el triunfo los hizo unos colosos a la hora de devolver todas las pelotas. “Qué alegría tan grande”, exclamó Cabal. “Esto es para toda Colombia”, añadió con emoción.

Cabal y Farah están cerca de ganar su primer título como pareja en un grand slam, en una modalidad que es menor en el tenis, pero en la que a la larga se podrán dar el placer de exhibir un trofeo ‘grande’.

¿Cuál es el peso del dobles?

Los dobles son una modalidad menor en el tenis por historia, exigencia, mentalidad, convocatoria, audiencia, premios.

Evidentemente, los sencillos es la prueba más importante dentro del tenis. FACEBOOK

TWITTER

“Evidentemente, los sencillos es la prueba más importante dentro del tenis, no cabe ninguna dura. Así como en el atletismo hay pruebas más importantes que otras, obviamente los 100 metros son los más importante. En ese sentido, en el tenis lo más importante son los sencillos. Yo jugué al dobles y me divertía mucho, pero la gente los menosprecia, ni siquiera los ve”, le dijo a EL TIEMPO Guillermo Salatino, experto periodista de Fox Sports y uno de los analistas de tenis más importantes y reputados de Latinoamérica.



Por su parte, Javier Frana, exjugador del circuito profesional y ahora comentarista de ESPN, asegura que los dobles que no tienen la misma trascendencia. “No tienen la misma dimensión. En los individuales están las principales figuras del tenis mundial. No es lo mismo ver un partido de sencillos que uno de dobles. Claro que eso tiene que ver con que la gente desconoce a los especialistas y, entonces, eso también le quita un poco”.

No es lo mismo ver un partido de sencillos que uno de dobles. Claro que eso tiene que ver con que la gente desconoce a los especialistas. FACEBOOK

TWITTER

Otra de las referencias que demuestran que los dobles no tienen una gran dimensión dentro del circuito es la tabla de premios. Mientras el campeón del Abierto de Australia en la modalidad de sencillos ganará 3,2 millones de dólares, la pareja de dobles que levante su trofeo recibirá 522.000 dólares, es decir que cada uno recibe unos 261.000. Un jugador eliminado en cuartos de final gana a 481.000 y uno eliminado en octavos de final recibe 200.000.



“El jugador de dobles está ahí, en los dobles, en gran parte de los casos, porque no tiene el temperamento para jugar en sencillos. Hay un tema psicológico y de falta de mentalidad. Se sienten mejor acompañados. En ese sentido hay una gran diferencia y eso justifica la diferencia entre los premios de unos y otros”, explica Salatino.



Para ganar atractivo y más peso, los dobles han sufrido una serie de cambios en su historia. “La ATP intentó cambiarle un poco el formato del marcador, de hacer un supertiebreak para que los sencillos también se animen a jugar. Además se redujo la cantidad de sets. Todo eso porque la gente quiere ver los nombres de los mejores tenistas del mundo en la cancha, y, quiérase o no, eso es lo que se consumen”, comentó Frana.



Salatino insistió en su crudeza al afirmar que los doblistas se quedan allí por una menor capacidad, por no ser completos. “Hay tenistas que prefieren estar de 90 en el escalafón mundial de sencillos a ser décimos en los dobles. Puede ser una elección por falta de condiciones, técnicas o temas mentales. Además, hay personas que no tienen la potencia para jugar el individual. Podrán ser más tácticos”.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4