Francesca Schiavone se llevó el WTA de Bogotá

En un gran partido disputado este sábado en el Club de Los Lagartos de Bogotá, la tenista italiana Francesca Schiavone venció 6-4, 7-5 a la española Lara Arruabarrena y se proclamó campeona del WTA de Bogotá (patrocinado por Claro y Colsanitas).

Fue un primer set de muchos altibajos para ambas jugadoras. De entrada, en el segundo game, Arruabarrena no pudo defender su saque. Dos dobles faltas seguidas y el juego ofensivo de Schiavone le sirvieron para quebrar rápidamente y mantener su saque para irse 3-0 arriba.



Sin embargo, la altura de Bogotá le comenzó a pasar factura a Schiavone. No encontró el golpe efectivo y en varias oportunidades sus golpes mandaban la pelota muy lejos del campo. Así, desde el fondo de la cancha, Arruabarrena le recuperó el quiebre, la obligó a cometer errores no forzados.



Pero ese envión anímico le duró muy poco a la española. Schiavone encontró en el slice su golpe más efectivo. Arrubarrena se vio sometida a solo pasar la bola, mientras su rival la movía de un lado a otro. Aunque como todo tenista español, Arruabarrena supo aguantar y corrió todas las bolas. El 5-2 casi no llega para la italiana.



Y como se dijo antes, fue una manga sin consistencia. Cuando la italiana sacaba para partido, nuevamente problemas con su saque le dieron un respiro a Arruabarrena, quien sin embargo estaba nerviosa y su drive le falló hasta entregar su saque y perder 6-4 el primer set.



La segunda parte del juego comenzó con la tenista española bastante agresiva. Subía más a la malla y le metía unos golpes paralelos a Schiavone con gran precisión. Fue así como le quebró y se puso 2-1 arriba. Una vez quebró llamó a la asistencia médica para que le atendiera por un dolor en su muslo izquierdo. Cerca de 7 minutos estuvo parado el partido y Arruabarrena regresó con un vendaje.



Lara Arruabarrena demostró un coraje impresionante. Pese a no poder correr bien la cancha, cada bola que le llegaba la impactaba con el alma. Le pegaba con tal fuerza que Schiavone se vio perdida y ese dominio inicial se fue apagando con el pasar de los minutos.



Sin embargo, esa intensidad de juego de la española se fue mermando por el problema muscular que tenía y porque Schiavone comenzó a moverla de lado a lado sin tiempo de reacción. El décimo game del set, cuando sacaba para partido Arruabarrena para set (5-4), fue vital para la italiana que recuperó el quiebre y siguió ascendiendo en su nivel.



Fue un momento de motivación total para la italiana, quien con mucha más consistencia fue cerrando el partido a su favor y quedarse con el título con un 7-5 en el segundo set.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO