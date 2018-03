Federer intratable en Indian Wells: gana a Chardy y está en cuartos

Federer, primero del ranking mundial, siguió este miércoles con paso firme su camino hacia el título de Indian Wells con una convincente victoria en cuarta ronda ante el francés Jérémy Chardy.

Federer, de 36 años, no cedió ningún juego con su saque y superó al galo en sets corridos de 7-5, 6-4 tras una hora y 22 minutos de juego. Ni siquiera el fuerte viento en el Estadio 1 pudo con el suizo, vigente ganador del torneo.



"Hemos jugado un buen partido la mayor parte del tiempo a pesar del viento, lo he disfrutado", dijo Federer tras el choque.



El suizo no se sintió nunca cómodo con su saque debido a las condiciones meteorológicas, y solo logró acertar el primero el 51% de las veces (25/49). Pero esas 25 ocasiones acabaron en punto para él.



Chardy, en cambio, solo ganó el 38% de los puntos con su segundo saque, cometiendo hasta cuatro dobles faltas por idéntico número de "aces". Además, "El Expreso Suizo" nunca le brindó un punto de "break" al francés mientras que él materializó dos de los cinco que tuvo. La primera raqueta del planeta se medirá ahora en cuartos con el surcoreano Hyeon Chung (N.21), quien batió por la mañana de forma incontestable por 6-1, 6-3 al uruguayo Pablo Cuevas (N.30).

Hyeon Chung ya se enfrentó a Federer este año en las semifinales del Abierto de Australia, cuando tuvo que retirarse en el segundo set (1-6, 2-5) por un problema en el pie.



Resultados de la jornada del miércoles en el torneo de tenis de Indian Wells: Masculino (cuarta ronda):

Roger Federer (SUI/N.1) derrotó a Jérémy Chardy (FRA) 7-5, 6-4

Hyeon Chung (KOR/N.23) a Pablo Cuevas (URU/N.30) 6-1, 6-3

Borna Coric (CRO) a Taylor Fritz (USA) 6-2, 6-7 (6/8), 6-4

Kevin Anderson (RSA/N.7) a Pablo Carreño-Busta (ESP/N.11) 4-6, 6-3, 7-6 (8/6)

Philipp Kohlschreiber (GER/N.31) a Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-4, 7-6 (7/1) -



Femenino (cuartos de final):

Simona Halep (ROM/N.1) a Petra Martic (CRO) 6-4, 6-7 (5/7), 6-3



AFP